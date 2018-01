Valenti plantea la privatización total de la limpieza en Montevideo y redistribuir a los municipales que trabajan con la basura

Para el periodista y militante frenteamplista Esteban Valenti es el momento de ir hacia la total privatización de la recolección de basura y prescindir así de los funcionarios municipales de Montevideo. ¿Una medida tan radical sería viable?

Partamos de un diagnóstico. La ciudad cíclicamente está sucia. Había que traer contenedores, y se hizo. Había que traer camiones, y se trajeron. Sin embargo, en fin de año, producto de esas cosas que se permiten producto de un acuerdo colectivo insólito, como eso de que cada funcionario tiene 12 días de licencia más que el resto de las personas… además de eso, la ciudad está sucia. Cambian las administraciones, los sistemas de recolecciones, las políticas, pero lo que no cambia es Adeom.

Un paro para dejar sucia toda la ciudad por la sanción a dos funcionarios… eso habla de la desproporción. El tema acá es quién manda en Montevideo. El problema aparece en la limpieza porque nos tiene saturados y porque no merecemos esta periódica reiteración de basura en la ciudad: la mugre llama a la mugre.

Hay zonas de Montevideo donde la acumulación de basura es endémica.

Tenemos tres alternativas. Una es hacer un buen tratamiento psiquiátrico-psicológico colectivo: asumimos que Montevideo va a ser una ciudad sucia y deja de importarnos, nos conformamos y punto.

La segunda es un choque frontal con Adeom para definir quién manda en Montevideo. Esto que se vive son episodios, pero hay un asunto de fondo. Adeom es el gremio menos prestigioso en este país, es un movimiento sindical que tiene problemas de imagen. La administración tiene que ir al choque, cueste lo que cueste.

La tercera alternativa es proyectar lo que pasa cuando hay crisis y transformarlo en un tema permanente, y tomar experiencias de otros lugares. En Maldonado, durante la administración De los Santos, con el mismo equipamiento que tiene Montevideo, el departamento está impecable. ¿Cómo? Porque la limpieza está privatizada.

Ahora Adeom sale a plantear que hay 13 empresas trabajando en la limpieza y lo planten con preocupación porque se dan cuenta de que pierden el control de un tema importante.

Hay que aplicar un plan frío, premeditado, serio. Y eso termina con costos mucho más bajos y una ciudad mucho más limpia.

Yo a Adeom no le creo nada. A veces la gente no se anima a decirlo, pero yo no les creo. Y no creo que la mayoría de los funcionarios municipales le crean a Adeom. Hay que corregir ya este problema.

Y los funcionarios municipales de la basura se redistribuyen: la ciudad necesita muchas cosas, no van a tener problema con tener otros trabajos. La prioridad de todo esto es la limpieza de la ciudad.