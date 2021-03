Valeria Caggiano: "No nos callamos más  porque todos los temas de género salieron de la agenda pública y de la agenda de preocupación"

Este 2021, la agenda de actividades por el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la mujer tiene principalmente actividades virtuales, distanciadas y con actividades previstas en todo el mes. La integrante de la Intersocial feminista conversó sobre las luchas reivindicadas en este 8M y la convocatoria realizada en este año de pandemia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) propone en esta edición el tema “Las mujeres en el liderazgo: lograr un futuro igualitario en un mundo de COVID-19”. El leit motiv elegido celebra los esfuerzos de las mujeres y niñas para lograr un futuro de recuperación de la pandemia más equitativo y con menos brechas de genéro. ONU reconoce la labor de las mujeres en el combate a la COVID-19. No obstante algunas organizaciones resolvieron convocara a las mujeres a reunirse y marchar por distintos puntos.

Resolución del Pit Cnt de no convocar al Paro Nacional de 24 horas

La resolución de la mesa representativa del 3 de marzo nos toma por sorpresa. Pesamos que estaban las medidas para que la mesa acompañara el paro internacional de mujeres. Es una estrategia que nosotras trabajamos desde la Intersocial feminista que trabajamos con las compañeras. Es una pena que los argumentos que se esgrimaron es que llegó fuera de plazo la solicitud. Era una línea que se venía trabajando como todos los años, lo único que no entró en los órdenes del día previos. Dejaron para último momento que el tema entrara en los días previos y no se dieron las condiciones para que se diera el paro. La central sindical, como toda la sociedad, responde a las mismas contradicciones atravesadas por la temática de género y en lo que hace trabajar y tener una estrategia marcada sin dilaciones en la igualdad de género. Está atravesada por las mismas condiciones de desigualdad de género de la sociedad. Esa brecha la arrastramos en cada uno de los ámbitos en los que nos movemos. El tema del 8 de marzo cae todos los años el 8 de marzo. Tener un compromiso activo con la causa de las mujeres supone tener y habilitar los plazos para que se lleguen a tiempo. El 8 de marzo desde hace cinco años las mujeres venimos planteando un paro nacional de 24 horas todas las tareas. Para no perder el trabajo precisamos una declaración de paro por parte de la central sindical. Las mujeres sindicalistas feministas plantean este tema en la agenda cada febrero. Es un tema que aborda cada año y lo pone en la agenda. Es importante que haya un paro nacional de mujeres. Lo entendemos porque da un paraguas amplio a todas las mujeres trabajadoras y porque es un mensaje que esperamos que la central sindical esté en condiciones de dar porque la lucha por la igualdad en este contexto la lucha que tenemos es un faro que hay que seguir. Hay algunas brechas estructurales que no vamos a poder transformar si no transformamos los espacios. Tener un mensaje de la central en esa línea es muy importante para el movimiento de mujeres.

Movilización de este año

Desde la Intersocial se puso la condición de riesgo sanitario y cómo las mujeres podrían hacer eco de la convocatoria en las condiciones en las que pudieron atendiendo esencialmente la salud. Los llamados a postergar las movilizaciones en un régimen de presencialidad lo desestimamos porque nuestra convocatoria es descentralizada. Los lugares en las que estén las mujeres podrán manifestarse. Encontrarse en una plaza en una localidad en un espacio abierto manteniendo las medidas de cuidado creemos que son condiciones que se pueden dar y las voz de las mujeres se pueda ver el 8 de marzo. No nos callamos más porque todos los temas de género salieron de la agenda pública y de la agenda de preocupación. Un año de pandemia significa una década de retroceso para las mujeres. Suponemos que al gobierno lo motivan las razones sanitarias de salud pública y no limitar las expresiones de las distintas organizaciones sociales. Las cifras en el país las lleva el Observatorio del Ministerio del Interior que está pendiente de poner en funcionamiento desde la administración anterior. Habría que indicar los datos en concreto. Hicimos algunos monitoreos en redes sociales y monitoreamos el “quédate en casa” y cómo impacta en situaciones de violencia. Ahí había conocimiento de servicios públicos, pero no sabía horarios o accesibilidad. Abordar este tipo de dificultades supone una mirada integral sobre el problema. No alcanza solo con salvar la vida a las mujeres y eso nos dice que no es tan fácil garantizar la vida de las mujeres. En Melo falló todo. Falló la valoración de la peligrosidad de la situación a la que la mujer estaba expuesta y falló el dispositivo de la tobillera. Estamos frente a un fenómeno y un problema que es muy complejo.

Problemática de género a nivel de políticas sociales