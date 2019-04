Valeria Ripoll afirma que es la tercera vez que no la dejan hablar en el acto del 1º de mayo y señala que “Daniel Martínez le escapaba a los trabajadores”

"Di Candia no se ha comunicado con nosotros desde que asumió", agregó la secretaria general de Adeom. "Fernando Pereira ha manifestado sistemáticamente que hay mayorías y que yo no voy a hablar", apuntó.

La lista 27 de Julio fue la agrupación ganadora de las pasadas elecciones de Adeom y obtuvo cinco de los 14 lugares del Secretariado Ejecutivo.

Para la lista, el resultado es una responsabilidad enorme, que conlleva la necesidad de profundizar los cambios que comenzaron en Adeom en el período pasado.

Abordamos el tema junto a la secretaria general de Adeom (reelecta), Valeria Ripoll.

La oratoria del 1º de mayo

Todos los años hay una discusión con respecto a distintos destinos, pero traerlo a discusión el día en el que en el secretariado se iba a discutir la oratoria y los oradores del 1º de mayo… eso implica restarle importancia al tema. Es la tercera vez que me proponen para una oratoria y hay una negativa porque mi discurso no va en la línea mayoritaria del PIT-CNT.

Hoy el PIT-CNT se transformó en un apéndice del Gobierno, no existe independencia de clase. Debe existir la crítica de lo que se hizo mal y de aquello con lo que no estamos de acuerdo, más allá de reconocer lo que se hizo bien.

Este acto va a carecer de crítica. No tengo nada contra la Intersocial Feminista. Pero no se está permitiendo que una compañera que está en el secretariado pueda hablar.

Este año es particular políticamente, pero en los distintos actos que hemos tenido no hubo críticas. No hemos sido lo suficientemente críticos. Parece que desde el movimiento sindical solo se puede elogiar lo bueno, repitiendo sistemáticamente todas las leyes que se consagraron, pero el movimiento sindical también tuvo que ver en todo eso.

En el PIT-CNT todo queda hermético utilizando el argumento de la unidad. Los trabajadores necesitan ver que hay quienes pensamos de manera distinta a la corriente mayoritaria.

