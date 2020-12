Valeria Ripoll: "Si hay responsabilidades es de los políticos y sobre todo de quienes se fueron"

La Secretaria General de ADEOM conversó sobre la situación actual de la basura en Montevideo, la gestión de Martínez y Puntgliano, la falta de recursos sanitarios en los trabajadores y las soluciones al problema de recolección.

Montevideo

La administración que se fue no planificó. Teníamos acuerdo con la división de limpieza por la falta de personal. Hubo choferes que no fueron tomados en cuenta. Tampoco el intendente ejecutó el ingreso de personal por lo que la situación nos agarró con menos personal. Tuvimos varios casos positivos en covid-19 en el turno nocturno y ese turno ya está por perdido. Entre los seis positivos y todos los contactos de estas burbujas ya tenemos perdido el turno. La realidad de Montevideo con covid también se refleja en el sector limpieza. Hay gente que está enferma no solo de coronavirus. Las empresas privadas están sufriendo esta situación también. También se suma el hecho de que tenemos varios contendedores con sobrepeso. Circulan videos de compañeros que no paran en algunos contenedores. Si el contenedor tiene sobrepeso, el brazo no lo levanta y se envía la pluma. En esta situación son tantos los contenedores que tienen sobrepeso, que las grúas no dan a abasto. No es que los compañeros no quieran trabajar. Esos contenedores rompen camiones. Los contenedores tienen número, si ese contenedor ya está registrado en la planilla, no se levanta. La pandemia no colabora obviamente, pero si nosotros tuviéramos la cantidad de personal necesaria, no tendríamos este problema.

Gestión de Daniel Martínez y Fernando Puntigliano

Martínez asumió sin camiones. Se sumaron más contenedores. Mejoró la recolección y con Puntigliano se dio una situación mala con un autosabotaje de la intendencia. El diciembre pasado fue muy bueno. Di Candia firmó un acuerdo con nosotros y el diciembre pasado lo llevamos muy bien, pero para este diciembre no hubo acuerdos y empezamos ya con atrasos. Los resultados fueron nefastos. Falta de planificación y casos de covid, el resultado es lo que tenemos hoy. Le propusimos a la intendencia que se anotaran otros compañeros. No tenemos otra posibilidad y no podemos clonar a los funcionarios. Propusimos sumar más y armar cuadrillas. Las empresas privadas tampoco están dando abasto. También propusimos la limpieza alrededor del contendedor. Ya hay carencia de obreros y choferes.

Recursos sanitarios

Nunca pudimos aplicar un sistema de burbujas que nos permitiera tener a un caudal de trabajadores no estando forma presencial y cubriendo con otros. En realidad si tuviéramos un aumento exponencial de casos no tenemos trabajadores para cubrir el sistema. Recién la semana pasada comenzaron aplicar un sistema de burbujas que es dentro de la presencialidad que es dividir al personal, porque tenemos una rotación mínima que nos permite tener un par de tripulaciones, que con eso no hacemos nada si realmente tenemos focos.

Soluciones

Con estos operativos esperamos de ponernos al día con la limpieza alrededor del contenedor y creo que no será antes del 10 de enero. Este plan fue aceptado y publicado. Al día de hoy empiezan a convocar la gente para estos operativos, que viene en buen ritmo y se han anotado trabajadores que ni siquiera son de la carrera obrera para colaborar. Como es una tarea extraordinaria el pago es mediante horas extras que obviamente que se tendrá que hacer por expedientes ya que hay gente que pertenece a otros sectores que vendrá a trabajar a la división de limpieza. Creo que lo importante que puede colaborar primero es no tirar basura alrededor del contenedor. Hay electrodomésticos, hay palletes, hay muebles, madera y poda que pueden esperar que pase esta situación para luego sacar, porque no genera ningún tipo de contaminación en el hogar. Por otro lado pedirle a la población que entienda que nosotros no gestionamos y los responsables no son los trabajadores. Está bien que uno pueda reclamar en base al desconocimiento pero antes hay que consultar antes de cuestionar o responsabilizar o mucho peor decir que se está boicotiando. Acá si hay responsabilidades es de los políticos, de quienes gestionan y sobre todo de quienes se fueron y no previeron absolutamente nada porque esto se repita en los guardavidas. Estamos entrando a enero y recién están bajando los marineros de playas, cuando en octubre se capacitan y en noviembre ya están en las playas. En un año muchísimo más complejo que los normales donde va muchísima más gente, no está la autoridad y el guardavida esta desbordado ya que es la referencia en la playa, que está para cuidar la vida de las personas y no para desactivar aglomeraciones o partidos de fútbol, no para ir atender actos de delincuencia, que ellos mismos están siendo víctimas como pasó en Punta Yeguas en una situación muy violento. Tenemos grandes carencias y la responsabilidad es de los que gestionan y es ahí donde hay que reclamar que cumplan con sus obligaciones.

Intendencia de Montevideo