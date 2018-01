Vallcorba dijo que se enteraron por la prensa que algunas estaciones del este no están aceptando tarjetas

Desde el Ministerio de Economía se rechaza la decisión de algunos dueños de estaciones de servicio de Maldonado que resolvieron no aceptar pagos con tarjetas de crédito Visa ni Oca por los altos costos de los aranceles que les cobran.

Abordamos el tema junto a Martín Vallcorba, coordinador del programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía.

Lo que se ha señalado es la discrepancia con los niveles de los aranceles que se les cobra por el uso de las tarjetas de crédito. Este proceso comenzó en el 2016, cuando las negociaciones sobre cómo se iba a implementar la restricción del uso de efectivo, la propia Unvenu planteó la necesidad de considerar alguna mejora en cuanto a los aranceles que se les cobraban.

Se llegó a una propuesta en la que se bajaban los aranceles de crédito y débito, con un cronograma a futuro a medida que aumentara el uso de las tarjetas, algo que tampoco ha sucedido en gran medida.

La propia Unvenu aclaró que esto no se trata de una medida general sino que es algo que han adoptado algunas estaciones de Maldonado y Punta del Este. La mitad más o menos son las que no estarían aceptando tarjetas, aunque por lo general sí aceptan de débito y no de crédito.

Lo que causó sorpresa es esta medida dado que había existido un acuerdo previo. Nosotros nos enteramos de la medida por la prensa.

Cuando uno compara con la región, estamos con niveles más bajos que Brasil y prácticamente en los mismos niveles que Argentina.

Llegamos a un acuerdo, que no fue sencillo alcanzarlo, así que nos parece importante promover el respeto por ese acuerdo. Y si se compara a nivel regional, no estamos desalineados en cuanto a los niveles arancelarios.

La preocupación tiene que ver con cómo esto puede afectar a los usuarios y al turismo.