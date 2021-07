Variante Delta: De los 49 casos analizados hasta ahora, 15 dieron negativo, confirmó Greogrio Iraola

El científico uruguayo habló sobre el análisis de las muestras analizadas por el Institut Pasteur para confirmar si existe la variante Delta en nuestro país. También habló sobre el procedimiento del análisis, las características del virus y el control epidemiológico.

Resultados de análisis del grupo de viaje a Orlando

Algunas parcialmente que han ingresado a la parte final del análisis y en ese grupo se descarta por el momento la presencia de la variante. No la hemos encontrado afortunadamente. De las que tenemos confirmación de que no es la variante son 15 las muestras que ya se ha descartado la presencia de la variante Delta. Esta semana y la próxima el resto de las muestras serán analizadas. Así como nuevas que son enviadas al Institut Pasteur que se realizan análisis diarios.

Procedimiento

Esa muestra llega a nuestro laboratorio, se hace nuevamente un PCR diagnóstica para confirmar que la muestra está en buenas condiciones y que es positiva, luego se decide si entra o no al análisis de acuerdo al resultado de esos PCR y esa calidad inicial con la que llega la muestra. Luego se hace un PCR que puede diferenciar si se trata de P1 o el resto de las variantes, de ese conjunto de muestras el grupo de trabajo analizo varios cientos de muestras a la semana. Lo de los viajeros lo agregamos al trabajo que hacemos rutinario de muestras que ingresan al país semana a semana. De ese conjunto se selecciona las más interesantes desde el punto de vista epidemiológico para analizar y ver si se detecta la variante, y hacer las comparaciones con el resto que están en el resto del mundo.

En este caso particular imagínense que las personas que retornan al país se realizan el PCR a los 7 días en distintos laboratorios, luego hay que rastrear esos casos. estamos trabajando con el MSP que se encarga de solicitar a esos laboratorios que analizaron muestras de personas que retornaron al país y que resultaron positivos, esas muestras se envían al Institut para ser analizadas, ese es un paso logístico.

Resultados

Esto es un trabajo que lo está llevando adelante el grupo de trabajo de Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno. No solo se está tratando de detectar la variante Delta, sino otras mutaciones que andan alrededor del mundo como la variante Andina.

Estaba realizando una información de la Secretaria de Salud del Rio Grande do Sul que detectó de los dos primeros casos sospechosos de esa variante. Uno de esos dos casos parece que es de Livramento, hablamos de que hay casos potenciales de Delta muy cerca de la frontera, que es una de las preocupaciones, que al mismo tiempo estamos haciendo el análisis de los viajeros que retornan vía área en Uruguay. Estamos reforzando nuestra capacidad de análisis de muestra en la frontera, porque la posibilidad de que la variante entre caminando también existe.

Depende de que tipo de muestra nos llega. Una cosa es que no llegue el hisopado, otra situación es que nos llegue el material genético del virus purificado, o sea, un paso más, ahí depende del laboratorio que es lo que nos envíe, y eso puede llegar ahorrar uno o dos días. En condiciones normales funciona de una semana a la otra. Es decir, llega y a la siguiente se informa sobre el resultado. Estamos hablando de que nosotros reportamos al ministerio actualizaciones de lo que está circulando en el Uruguay entre 7 y 15 días, dependiendo del contexto.

Características del virus

Lo que está pasando por ejemplo en Europa, sobre todo en el Reino Unido y Holanda, donde Delta ha impactado más rápidamente, si bien se ha visto un aumento muy rápido del casos de Delta, la mortalidad afortunadamente no ha aumentado, pero eso es una situación que puede llegar ser transitoria dado que la gran circulación del virus de la variante Delta, en una población que está parcialmente vacunada puede generar las condiciones propicias naturales para que ese virus se adapte esa inmunidad generada por las vacunas, siempre el principal objetivo para evitar la aparición de nuevas variantes debe ser de tratar de tener la circulación del virus lo más controlada posible.

Control epidemiológico

Si la tendencia sigue de acuerdo con lo que se viene observando la velocidad con la que los casos vienen bajando probablemente esas previsiones sean correctas. El tema es que esas predicciones están asumiendo la situación actual. Delta puede ser un jugador extra que puede entrar a cambiar ese escenario. Igual no lo sabemos tampoco. La variante Andina entró al Uruguay pero no logró inseminarse y entrar a la circulación comunitaria. No solo depende de la biología del virus sino del número de introducciones que haya dentro del país y cuantas reiteradas sean esas reproducciones y el lapso del tiempo, ya que ello puede determinar múltiples inoculaciones del virus en el territorio causen una mayor diseminación.

También depende de las condiciones en las cuales el virus se introduzca y luego si esas introducciones son mantenidas en el tiempo, por esa es la importancia de identificar las variables de Delta lo antes posible.

Asumo que son casos fueron analizados inicialmente en el estado Rio Grande do Sul y ahora se están enviando al laboratorio de referencia para que se confirmen esos resultados. No es por sintomatología o algún aspecto clínico, sino para decir que es un caso sospechoso de Delta o que es Delta, lo que se puede hacer es secuenciar hasta el momento.

Hasta el momento desconozco estudios que hayan demostrado diferencias a nivel clínico en estos casos.

El aumento de la no mayor mortalidad también está dado por una combinación de factores que van desde que afecta a personas que están vacunadas, por más lo que el virus pueda causar, se espera que la persona pueda responder ante el virus. También todo lo que se ha aprendido a nivel médico durante la pandemia y de cómo tratar la pandemia.