Variante Delta en menores de 12 años "podría ser más virulenta y generar más daño"

Si bien la circulación de la variante Delta en nuestro país se mantiene controlada, la experiencia internacional indica que el impacto de esta cepa podría ser mayor en niños y niñas menores de 12 años, ya es que un grupo etario que aún no ha sido inoculado contra el covid. El director del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, Álvaro Galiana, afirmó que la cepa puede tener "un impacto pulmonar más importante" en este grupo.

Por otro lado, Galiana destacó el impacto de otros virus respiratorios en niños, por ejemplo el VRS, y dijo que "hoy no tenemos ningún niño grave con covid, sí con VRS".

Posible impacto de la variante Delta en menores de 12 años

Un problema para los niños menores de 12 con una variante que podría ser más virulenta y podría generar más daño. Tiene una capacidad de mayor difusibilidad y diseminación. La capacidad de una persona infectada que infecte a otros es mayor. Hay una población de riesgo que no tiene inmunidad que son los niños de 0 a 11 años. Las personas que reciben las vacunas están bien protegidas, por lo menos para no generar una enfermedad grave. Hay que promover desde los 12 años en adelante que todos estén protegidos y para quienes estén habilitados, que tengan las terceras dosis, en particular en la enseñanza. Hay que apuntare a dónde ha habido entrando la delta. Hasta ahora ha sido por los aviones. Aunque los viajeros puedan ser asintomáticos, pueden transmitirla a los niños. Eso es un punto central con el seguimiento de los viajeros que vuelven. Los padres aunque estén vacunados podrían llevar la infección y transmitirla a sus hijos. La enfermedad puede ser menos grave, pero esos niños como diseminan a otras personas, pueden contagiar a personas que no tengan una inmunidad adecuada. En niños cuando muchos se infectan puede haber posibilidad de internación.

En nuestro país estamos bien porque hay buen porcentaje de población vacunada, pero no quiere decir que estemos libres de este problema que ya lo tienen varias ciudades del mundo. Esta variante no ha sido un problema hasta ahora, pero no quiere decir que no lo sea. Que sea la variante dominante es una posibilidad. Creo que estamos en una muy buena situación a diferencia de lo que pasa en otros países. Tengo esperanza de que no lleguemos a un porcentaje de alta circulación porque tenemos buena vacunación.

Los adolescentes ellos son los primeros en pedir vacunarse. Se ha dicho que hay efectos adversos que son ciertos. Hay un vínculo absolutamente excepcional. Hemos visto dos casos en nuestro país. Eso se agrandó un poco y se generó un temor que no corresponde. He visto niños de 12 a 18 años con enfermedad severa con infección grave de covid. Es más la posibilidad que tenga un desenlace más grave. El beneficio de la vacuna no está en discusión.

El diagnóstico de covid está sistematizado y es fácil hacer el diagnóstico. No tengo datos específicamente de niños. Hay alguno que podría ser. Aún no hemos tenido un aumento de casos de covid en niños que pueda justificarse por el ingreso de Delta. Ha habido casos, pero no ha sido generador de un problema desde el punto de vista pediátrico.

Creo que en algún momento la vacuna a menores va a llegar. Uruguay se ha plegado a las decisiones de organismos internacionales en donde una vez que ellos aprueban, se genera mayor tranquilidad para tomar decisiones. Me parece que es lógico que así sea. La vacunación son Sinovac será una posibilidad interesante. No creo que haya ningún problema y tampoco me genera temor por aspectos de seguridad de la vacuna. Con respecto a Pfizer, el propio laboratorio no ha autorizado que su vacuna se utilice en niños menores de 12 años. Hasta que el propio laboratorio no lo autorice, la FDA seguramente tampoco lo haga. Es probable que para fin de año o principios del año que viene podamos tener esa vacuna. Nuestro país no está en una situación de emergencia para pedir esta vacuna y comenzar a darla.