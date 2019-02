Vecinos de Parque Rodó están molestos por reubicación de Puerta de Entrada del Mides

Desde el Municipio B se reunieron con autoridades ministeriales, quienes se comprometieron a tomar medidas para mejorar la situación.

A fines de diciembre del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) decidió mudar la Puerta de Entrada que funcionaba en Convención y Paysandú a una nueva ubicación en Maldonado y Joaquín de Salterain.

Según una nota publicada por el diario El País, la mudanza de este refugio trajo una serie de problemas para los vecinos del Parque Rodó. Personas que duermen en la calle mientras esperan entrar al refugio y que utilizan a la vereda para hacer sus necesidades son algunas de las situaciones que denuncian los vecinos y comerciantes de la zona. Este panorama generó preocupación en las propias autoridades del Mides y también ente las autoridades locales.

Abordamos el tema junto al alcalde del Municipio B, Carlos Varela.

Los vecinos pidieron que acompañáramos una reunión que iban a tener para ver cómo encontrábamos soluciones. Se escuchó a los vecinos en sus inquietudes. El Mides se comprometió a dotar de seguridad a la cuadra y a generar condiciones de higiene para que la puerta de entrada no genere perjuicios para los vecinos.

Ahora hay presencia policial y no hay gente instalada en la cuadra. Pero las medidas tomadas no deben ser solo un paliativo para la cuadra sino para todas las inmediaciones. Mientras tanto, se sigue pensando en reubicar este dispositivo en otro lugar. Pero también puede quedarse. Haremos una evaluación en el correr de febrero.

El planteo de los vecinos era entendible. Fue un colectivo de cerca de 50 vecinos. Sus reclamos eran atendibles y entendibles. Decían que había cambiado la dinámica del barrio y alertaban para que en esta puerta de entrada no pasara lo mismo que pasaba en Convención por muchos prejuicios que había en la zona.

No tuvimos consulta del Mides sobre el cambio. Sí había un acuerdo para cerrar la puerta de entrada de Convención, pero no hablamos sobre el realojo en esta zona de Montevideo. Tenemos que generar condiciones de convivencia en los barrios. Si los vecinos no se sienten a gusto esa es una cuestión a atender. Además, había varias situaciones de faltas y por eso se pedía la intervención de la Policía. Esas situaciones no las queremos para acá ni para ningún barrio de Montevideo.