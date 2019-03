Verónica Alonso considera que el Día de la Mujer no es un día de paro ni de lucha, y se desmarca de grupos feministas “radicales”: “El país necesita una mujer que ponga la casa en orden”

"Soy feminista en el mejor sentido de la palabra", apuntó.

Las posturas y medidas de paro en relación al Día Internacional de la Mujer han generado diversas reacciones no solo sociales sino también políticas. La precandidata nacionalista Verónica Alonso afirmó estar en contra del paro, pero no de las reivindicaciones.

Abordamos estos y otros temas junto a la senadora nacionalista.

Hay que reivindicar trabajando. El país no puede parar. El día que el país para, no entra un peso en el bolsillo de los trabajadores ni de las trabajadores. Las mujeres luchamos por la desigualdad y la violencia, pero eso no se hace paralizando un país, ni siquiera para mostrar que la ausencia de una mujer en el ámbito laboral afecta o es necesario mostrarlo.

En el tema del aborto, no se dieron recursos, sobre todo para las mujeres que pueden encontrar contención emocional y psicológica. La visión centralista y capitalista de creer que estas cosas están solucionadas… no es verdad en el Uruguay profundo. Más allá de una cuestión filosófica personal, creo que hay que buscarle mecanismos a la ley del aborto: no se le ha dado recursos ni se ha contemplado al Uruguay entero.

Voy a ir a la marcha, como voy todos los años. Reivindico lo que creo que somos las mujeres hoy. Soy mujer, tengo tres hijas mujeres, soy precandidata mujer. Reivindico la condición de la mujer: el país necesita una mujer que gobierne. Hasta ahora gobernaron todos hombres, el país necesita una mujer que administre y ponga en orden la casa. Las mujeres administramos y estamos más dispuestas a cuidar desde nuestra condición de dar vida.

Cuando voy a la marcha no pienso igual que muchas y que muchos grupos feministas, donde parece que el hombre es el culpable de todos los males. Claro que hay golpeadores y violadores, y hay que luchar y visibilizarlos y criminalizarlos. Pero no son todos los hombres. Yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra.

A la marcha voy a ir con el grupo de mujeres que me acompaña, tal vez me acompañe mi hija más grande. Creo representar a una cantidad de mujeres que creemos en el papel de la mujer y en los derechos de las mujeres. Si reclamamos igualdad, es igualdad, no es una cuestión de superioridad y de querer dominar. Represento a muchas mujeres que creemos que a la vida la defendemos desde la concepción. A muchas se les va la mano en el radicalismo de enfrentarnos entre nosotros mismas y con los hombres.

Si alguien me quiere enfrentar, lo haré con diálogo, aceptando lo que piensa el otro a pesar de pensar bien distinto.

Hoy no es un día de lucha sino de trabajo para educar, mucho menos es un día de enfrentamiento.