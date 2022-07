Verónica Dodera: "Evidentemente hay un problema de conducción en la ANV"

El Frente Amplio realizó fuertes críticas en los últimos días a las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda, a raíz de un proyecto exprés enviado por el gobierno para reparar un posible daño derivado de dos artículos de la ley de urgente consideración. Con la reciente votación se logró extender el vencimiento de un número importante de hipotecas. De no haberse hecho el cambio, que ocurrió sobre el límite del plazo legal, el Estado hubiera tenido pérdidas millonarias.

Desde la oposición se planteó que en la Agencia Nacional de Viviendas hubo un informe interno que advirtió tiempo atrás sobre la situación, pero fue archivado y desestimado por el directorio. Es por eso que el Frente Amplio ha pedido la remoción de las autoridades; el presidente Lacalle Pou calificó lo ocurrido como “un error”, pero dijo que no daba “para tarjeta roja”.

La información que llegó al directorio sobre las posibles pérdidas

Llegamos al 9 y se presentan algunos proyectos borradores. La acción que presenta el legislador no era posible de hacer. Creo que era muy importante y urgente. Mis dudas eran por qué ahora recién, cuánto crédito y por qué el monto. Hubo distintas propuestas de proyectos legislativos. La LUC estaba vigente y una de nuestras tareas era la gestión de cobro y de qué manera se advirtió al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. No pongo intenciones, puede haber habido desconocimiento, no sé cuál fue. Esto no se pudo resolver el 9 y hubo que resolverlo el 11 de mayo.

Se me dijo que era urgente y comencé a trabajar en el tema. Lo que queda claro es que lo urgente era el 24 de junio, pero tenía que votarse antes del 14. Hubo que estudiarlo en tres días. ¿Por qué pasaron dos años y en la ANV no hicimos nada? Había un expediente que hablaba de la LUC y que estudia el área jurídica con los artículos que podían afectar la gestión, que son varios. Sí supe que había llegado a todas las gerencias. En el directorio sí ingresó uno que trató los temas de la LUC, este en particular no me consta que haya entrado.

Archivo del informe interno

Creo que lo archivó porque había dado todo el circuito necesario de conocimiento. Yo no puedo poner intención con el diario del lunes. En ese momento mi preocupación fue que se resolviera. Se me pidió reserva en ese momento. Me quedaba la tranquilidad de que esto iba a salir. Después de esto me empecé a preocupar porque pasaba el tiempo y no llegaba. Volví a consultar en qué estaba el trámite. La respuesta fue que cada uno estaba haciendo las gestiones políticas para que esto llegara. No fue lo que se aprobó, se terminó aprobando algo parecido. Se trabajaban esos plazos para que sí se cumpliera. Las modificaciones al CC están firmes.

Lo que dice la ley es que los plazos solo se interrumpen por una acción judicial. La acción administrativa no interrumpe los plazos. Podemos decir que la ANV al 2019 se estaba gestionando y las 59 mil cuentas tomaron diferentes caminos. Algunas cerraron. Fueron cuentas que pudieron reestructurarse. Por encima del 92% reestructuraron sus cuentas. Según se dice en el informe, se habla de 2500 créditos. Algunos estaban para prescribir.

La gestión de cobros es permanente. No podemos enviar jurídicamente el crédito al juzgado. Le compete al ministerio, porque es el dueño de la cuenta. No teníamos la obligación de hacer la gestión judicial. Son cuentas muy especiales de vivienda social. Seguimos con la gestión. Los 50 millones los manifestó la ministra. Los 400 millones surgieron en el Senado en el momento de votación de este proyecto de ley. El oficialismo en la gestión sí lo tiene al número. Hay que estudiar cuenta a cuenta. Esto no beneficia al gobierno. Por qué pasó esto es otra cosa.

No le atribuyo a ninguna persona. El que conduce políticamente la institución es el presidente con el gerente general y la secretaría general. No estoy diciendo que me lo hayan ocultado, pero no quiero sacarme responsabilidad. Hubo votos que no estuvieron, pero los del Frente Amplio sí. Defiendo el lugar del Frente Amplio. Estudiamos muchos cambios de la LUC. Pedí ayer que se informara en el expediente cuál es el monto y las cuentas.