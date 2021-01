Victor Recchi: "El sindicato ve con preocupación la cantidad de brasileros que vienen a hacer turismo"

El integrante del Sindicato Médico del Uruguay de Rivera explicó la preocupación de los médicos de la frontera entre Uruguay y Brasil.

El Sindicato Médico de Rivera y Femi enviaron una solicitud a la Intendencia departamental para que se restringa la movilidad ciudadana por 15 días. Esto a consecuencia del alto número de personas positivas con COVID-19. El departamento permanece desde hace más de dos semanas dentro de la zona roja, según el criterio de la Universidad de Harvard, que define niveles de riesgo en función de los contagios de Covid-19. Esta realidad “anuncia situaciones sanitarias difíciles en los próximos meses”, según advierte el Sindicato Médico de Rivera, y planteó que ve “con gran preocupación la situación epidemiológica del departamento” limítrofe con Brasil.

Balance

Estamos muy preocupados. Estamos viendo que los casos aumentan todos los días. Los últimos números indican que Rivera tiene el número uno del podio en casos por cien mil habitantes. Rivera está por arriba de los casos activos que tienen Montevideo y Canelones. En la tasa es significativo porque somos el departamento que generalmente que tiene mayor cantidad de casos. Casi todos los días aparece Montevideo, Canelones y Rivera. Planteamos que algo nos está pasando que nos está saliendo mal algo. No puede ser que si cumplimos con todas las medidas, tengamos más casos.

La frontera no sé si es la única explicación. Muchas veces las cosas no son unicausales. La Departamental de Salud nos dice que estos son casos intrafamiliares. Si es eso, es que los riverenses estamos haciendo cosas que no tendríamos que hacer. Si es así se me cae un ídolo, porque yo creo en los riverenses. Rivera tiene una frontera con Brasil que está separada por una plaza y por una calle. Allí no hay forma de poner un límite de los ciudadanos de Brasil. Uruguay cerró todas las fronteras para que los hermanos argentinos y brasileros no vengan para que no nos traigan virus de países afectados. Eso es lo que pasa en todos los departamentos, menos en Rivera. La frontera que los brasileros no pueden pasar, está a 15 o 20 kilómetros de la capital. Ciudadanos brasileros circulan totalmente libre en la ciudad de Rivera. Son ciudadanos que vienen del norte de Río Grande. Tenemos filas de ómnibus que vienen. Yo no sé si es la única explicación. El sindicato ve con preocupación la cantidad de brasileros que vienen a hacer turismo. Si el límite está en Curticeira, la capital de Rivera queda epidemiológicamente del lado de Brasil. La idea del SMU es disminuir la movilidad de los brasileros y también disminuir la llegada de ciudadanos brasileros. La cura tiene que ser en conjunto. Si no curamos a las dos ciudades juntas, esto no va a bajar.

Hubo una reunión muy preocupados porque la Santa Casa está al borde de la saturación completa. Ahora cambió la prefecta de Livramento y parece que tiene ganas de hacer las ganas de hacer las cosas muy bien. Otra medida que tomaron es que les gustaría hacer una toma de medidas en conjunto con el lado uruguayo. Esa reunión tendrá gente de Cecoed y vamos a estar ahí para elevar esta propuesta. No es agradable para nosotros. Rivera es un lugar que vive de la venta de artículos, pero desde el SMU nos preocupa el aumento exponencial. Es una medida muy difícil de tomar y el gobierno nacional debe apoyarnos económicamente para que podamos hacer esta medida porque va a quedar mucha gente con comercios cerrados. Lo otro es que el gobierno de Livramento se diga que no se deje pasar ómnibus de Brasil. No encontramos otra razón de por qué Rivera es diferente al resto del país. Tenemos un nivel de contagio de un 30 – 40 % más que la capital del país.