Victoria Muraña: "Lo que ponemos en conocimiento es que hubo un aumento de situaciones irregulares desde la vigencia de la LUC"

La vicepresidenta de la Asociación de Defensores de Oficio habló sobre la puesta en conocimiento del incremento de situaciones irregulares mediante el uso abusivo de fuerza policial. También habló sobre el relevamiento en el país sobre la actuación policial y las dificultades en los procedimientos policiales.

Puesta en conocimiento

En primer lugar la aclaración de que no es formalmente una denuncia, es una puesta de conocimiento que para nosotros la terminología es importante, porque al hacer una denuncia hubiese sido otro mecanismo. Nosotros lo pusimos en conocimiento de nuestro jerarca que es la Suprema Corte de Justicia. Otra aclaración, animosidad ni una respuesta específica para la LUC. Si leen el informe no es con el objetivo de la LUC específicamente. Lo que si ponemos en conocimiento es que hubo un aumento de situaciones irregulares desde la vigencia de la LUC, porque hubo artículos que fueron derogados que para nosotros prestaban más garantías y que ahora deja la situación un poco más abierta y los términos son un poco más vagos en cuanto a su determinación. Nosotros pusimos en conocimiento en el parlamento cuando fuimos convocados para que dijéramos nuestra posición, que era lo que podría llegar a pasar, ahora está pasando. ¿Estos hechos pasaron siempre? Sí, pasaron siempre, nosotros notamos un incremento de ciertas irregularidades. Notamos que era pertinente ponerla en conocimiento, son situaciones que son muy graves que no se conocen y no se llega a conocer el fondo de estas hipótesis que las vemos día a día. Hay que saber que la defensa pública de los casos penales lleva adelante más del 90 % de los casos. Estamos en contacto con estas situaciones. No es una animosidad contra la Policía, ASSE o el Ministerio del Interior, no todos los policías actúan de mala manera, no todos los médicos actúan así, pero entendimos que esto era pertinente que esto salga a la luz y la Suprema Corte Justicia como nuestra jerarca tendiera redes a fin de que estas situaciones no curran más.

Abusos

El tema que se haya derogado el registro de identidad, cómo se hacen las identificaciones, las condiciones para que se proceda el registro, el tema de la puesta de conocimiento de la Fiscalía cuando una persona era detenida para investigar se ponía inmediato en conocimiento, ahora hay que esperar un guarismo de 4 horas donde de acuerdo a la gravedad del caso en el momento que se notifica. También ponemos en conocimiento irregularidades en cuanto a los allanamientos. Por ejemplo a una persona le dijeron que era un allanamiento, pero luego nosotros constatamos que era una inspección voluntaria y que la persona había firmado, pero nunca leyó porque le dijeron que era un allanamiento. El gran problema que tenemos es la prueba. Se han dados muchos casos de abusos, porque son familias con recursos económicos muy bajos, familias vulnerables, el allanamiento de por sí es un acto violento porque es un inrgreso a la morada por orden judicial, es decir, que la persona no presta su conocimiento, no es algo agradable, pero la forma de realizarlos a veces generan abuso, porque si rompen una puerta, rompen una ventana, los niños lloran, ven a los padres esposados, no saben que pasa, viene una persona a quedarse con ellos, esas situaciones se ven. Todos estos hechos han aumentado y facilitado este tipo de irregularidades.

Interior