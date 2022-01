Virólogo Santiago Mirazo: "Empezamos a ver una ralentización de la curva" de contagios por covid

El Ministerio de Salud Pública modificó las medidas de testeo y aislamiento. Esta nueva regulación busca descomprimir la Red de Atención Primaria que se está viendo saturada por la ola de contagios. Sin embargo, no se ha percibido un descenso en el número de test y los casos diarios registrados siguen rondando los 10.000.

Para el virólogo y profesor adjunto del Departamento de bacteriología y virología de la FDER, la tercera dosis de la vacuna contra el covid "restituye" el efecto de baja de efectividad que se ha observado con las vacunas a lo largo del tiempo y es necesario mantener las medidas no farmacológicas para contener la incidencia de ómicron.

Incidencia de la variante ómicron en el país y descenso abrupto en el número de casos activos

Cuarta dosis e incidencia de la variante ómicron

Aún no hay que adelantarla en mi cabeza. No sabemos cuánto va a durar la inmunidad. No sabemos con cuánto desciende la inmunidad la tercera dosis. No sabemos cuánto demora en recaer y hasta no saber eso la cuarta dosis no se justifica. La pérdida de eficacia es algo que se estudia constantemente. Dependerá qué pasa luego de ómicron. Hay que ver qué otras variantes pueden surgir. Luego de ómicron la pandemia no va a volver. Va a ser un punto de inflexión muy importante. Genera 2,5 millones de infectados por día, por lo que la inmunidad que va a dejar será remanente. La protección que se genera contra ómicron cubre contra todas las variantes anteriores. Genera una especie de pared o de muralla de contención. Olas de ómicron hay en todo el mundo. Vacuna más inmunidad natural es el mejor escenario.

Dentro de una lista de malas ideas, exponerse innecesaria mente al virus es lo peor. Es una mala idea por varias ideas. No es un resfrío, no tiene nada que ver. Ómicron está hospitalizando personas, la mayoría sin vacunas. El pasaje hacia la endemia tiene que ser lento, gestionado y en donde no se tense el nivel de atención. Luego comienza apegar en el segundo y tercero porque los casos siguen subiendo. Además, se fomentaría la aparición de nuevas variantes.

La inmunidad que genera es altamente protectora para variantes anteriores. Ómicron aparece de la nada y tiene una constelación de mutaciones que está al límite de lo que el virus puede resistir para ser viable. Eso le permitió capacidad de mayor entrada a las células. Su mayor fortaleza es su mayor debilidad. Perdió la capacidad de infectar celular de extracto respiratorio bajo, lo que hace que sea una enfermedad de vías altas. Con Delta era x y con ómicron es la mitad.

Seguramente no haya variantes más transmisibles por eso, porque con ómicron ya las tiene. La gran preocupación que tengo es que aparezcan variantes que puedan evitar la respuesta inmune y la otra es que ómicron recupere la capacidad de infectar a nivel pulmonar. Por eso exponerse y generar ciclos de transmisión es una mala idea. Hay que ir controlándolo paso a paso.

Una de las hipótesis es una evolución de ómicron es intrapaciente. La otra hipótesis es que una variante circulante del 2020 infecte a un animal y luego vuelva a los seres humanos.