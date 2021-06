Walter Sosa: "El MEF no solo no reduzco su carga impositiva sino que la aumentó"

El director de ANCAP por el Frente Amplio conversó sobre la crítica de la oposición y su evaluación sobre la suba de combustibles. También habló sobre los costos de los combustibles en Uruguay y las críticas a Lacalle Pou por las promesas de campaña. Por otro lado, comentó sobre las inversiones que hizo ANCAP y las que se necesitan.

Crítica de la oposición

Reitero que hay otros actores que no han hecho esfuerzos y el gobierno en plena pandemia aumentó la recaudación. Hay otros actores que no han hechos esfuerzos y el gobierno en plena pandemia aumenta la recaudación.

El gobierno ha insistido mucho en la suba de precios, ahora no está en valores históricos. Ha estado en niveles más altos. Si consideramos el periodo 2009-2020, en 7 años de ese periodo estuvo por encima de los 60 dólares, en algún momento llegó a estar por encima de los 130 dólares y ahora está regresando a los valores pre pandemia. Bajó cuando casualmente comenzó la pandemia porque hubo una retracción de la demanda y había sobreoferta y el precio bajó. El factor determinante es la mala gestión del gobierno que descontroló la suba del dólar y en plena pandemia aumentó la carga impositiva, es a eso que me refiero que no es inevitable, lo que si coincidimos los cinco directores de ANCAP es que hay una necesidad de ANCAP de mayores ingresos.

Si vemos la composición del precio de la nafta y de la nafta super , el 48 % es IMESI, es un porcentaje alto. Lo que yo plantee hace mucho tiempo es establecer una mesa de acuerdo con que fuera bastante amplia y estuviera el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria y Energía y ANCAP para ver cuál era el esfuerzo que debía hacer cada uno de las partes. La composición final del precio tiene tres grandes actores, ANCAP que está haciendo un gran esfuerzo, el año pasado se perdió casi 2.400 millones de pesos solamente por la suba del dólar y de las transferencias que ha hecho ANCAP a la DGI por este aumento del IMESI, el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas que no está haciendo ningún esfuerzo al contrario se está beneficiando y aumenta la carga impositiva, y el sector privado que tampoco está haciendo un esfuerzo y que a los precios que ANCAP vende en los combustibles ellos le agregan su margen de ganancia. Es el momento de que podamos ver cuál es el esfuerzo que puede hacer cada una de las partes a partir de la base de que ANCAP ya hizo un gran esfuerzo sobre todo por malas decisiones del Poder Ejecutivo. No hizo un control adecuado de la suba del dólar el cual tuvo un impacto muy fuerte y la suba de dos veces del IMESI.

Un ejemplo en el caso del supergas que subió sin costo de envíos una garrafa de 13 kilos de 652 $ a 730 $, es decir, la población tuvo que hacer un mayor esfuerzo equivalente a 78 pesos , el esfuerzo que hizo que hizo el sector privado fue de apenas de una reducción de sus ingresos de 1,65, es decir, en una garrafa de 652 $ el sector privado que se encarga de la distribución y envasado recibía 417 $ y ahora recibe 1,65 menos. El Ministerio de Economía y Finanzas no solo no reduzco su carga impositiva sino que la aumentó, ahora recibe 14 $ más de lo que recibía antes de esta suba.

Transparencia de los precios

El gobierno durante la campaña electoral insistió mucho no podía ser instrumento de recaudación del Poder Ejecutivo. Antiguamente había transferencias directas de los entes autónomos a rentas generales, pero ahora la transferencia se hace igual y se hace de manera más efectiva, porque se hace a través de la recaudación impositiva. En el caso de ANCAP siempre se venía haciendo, pero ahora aumenta, es decir, sigue habiendo una transferencia oculta porque viene a través de lo que es la carga impositiva. Oculta me refiero desde el punto de vista que una transferencia anual es más visible para la población que una transferencia que se hace por la venta de cada unidad del producto que vende ANCAP. De hecho, esa transferencia está aumentando. Es mentira que no hay una transferencia a través del aumento de los combustibles al gobierno, al contrario, están aumentando más la transferencia.

Deuda de ANCAP

No es lo mismo comparar con 15 años de estabilidad y de crecimiento constante por una situación coyuntural donde tenemos una pandemia que está afectando a miles de ciudadanos que han perdido el trabajo o que están en el seguro de desempleo y que está afectando a los sectores productivos. Son contextos completamente diferentes, pero también en las administraciones anteriores no ocurrió que se subiera en menos de un año dos veces el valor del IMESI. No se puede descontextualizar la situación.

¿La única alternativa para aumentar los ingresos de ANCAP es que lo pague la población? No. Hace meses propuse y hasta ahora no he tenido respuesta y solamente se han reunido el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria, el presidente de ANCAP, el director de OPP y entre ellos definen, pero no escucharon a la oposición en cuanto a establecer una mesa de acuerdo para establecer cuáles son los esfuerzos que puedan establecer cada una de las partes.

Lo del horno fue una inversión de 60 millones de dólares y si entiendo que se debió instalado. Para mí fue un error no haberlo instalado. El “Ky Chororo” fue una inversión necesaria para ese momento. Con respecto al portland tenemos una limitante para seguir disminuyendo las pérdidas que han disminuido bastante, que en algún momento teníamos 20 millones de dólares de pérdidas anuales, el año pasado terminamos en 2 millones de dólares y para superar esa barrera necesitamos hacer inversiones. El gobierno y el directorio de ANCAP no toman una decisión con respecto a esas inversiones. Si no se hacen esas inversiones estamos en una situación complicada porque habrá una retracción de la colocación de los productos en el mercado y a su vez si hubiéramos hecho esa inversión y ahí sí soy autocrítico, bajando los costos y pudiendo exportar con posibilidades inclusive a nivel regional. Fue un error no haber instalado el horno.

La capitalización fue casi de 600 millones de dólares y en ese periodo se hicieron inversiones por 1280 millones de dólares, ahora en el 2020 se destinaron a inversiones 12 millones de dólares y nos estamos endeudando por casi 140 millones de dólares de lo que va este año, en lo que ya pedimos dos préstamos. No hacemos capitalizaciones pero nos vamos endeudando. Se critica una capitalización pero hay otra forma que no es lo mismo pero también es perjudicial para el ente porque nos vamos exponiendo cada vez más desde el punto de vista financiero.

Convocatoria al ministro de Industria, Omar Paganini

Luis Lacalle Pou

Yo no dije que mintió, porque mentir tiene una carga de motivación y yo no puedo saber la motivación de las personas porque no sé qué es lo que piensa. No dijo la verdad, porque en el ajuste de diciembre del año pasado, el cual fue el único ajuste del directorio de ANCAP que dijo al Poder Ejecutivo, cuál debería ser el precio al consumidor final, ahí yo voté en contra y lo voté en contra por dos argumentos, uno que es el que vengo reiterando desde hace muchos meses, que la única alternativa para mejorar los ingresos genuinos y necesarios de ANCAP no es que los pague la población y la otra que no correspondería que el directorio de ANCAP le dijera al Poder Ejecutivo cuál debería ser el precio al consumidor final.

Vuelvo a reitera el ejemplo del supergas y pongo este ejemplo porque es el combustible que utilizan muchos sectores vulnerables, la garrafa aumentó 78 pesos y el sector privado bajó y el único esfuerzo que hizo el sector privado fue bajar 1,65. No solo que no bajó la recaudación sino que la aumentó y es el uso de las personas más vulnerables. Se ajusta de una forma independiente a cuál es la situación general del país. Se ajustan de forma independiente. ANCAP es el que está perdiendo. De lo que va de este año estamos vendiendo por debajo de lo que sale el precio del crudo. No estamos pudiendo cubrir costos variables ni cambiables. La caja desde el año pasado ha ido disminuyendo de forma sistemática. La anterior administración le dejó a la actual 193 millones de dólares en caja y en el correr del año pasado bajó en 85 millones de dólares.

Son deudas la gran parte con acreedores porque son por las compras de crudo. Eso genera un pasivo financiero porque son deudas en dólares. La caja es de 193 y se fue consumiendo con cero inversiones. Hay que poner el valor de las inversiones y los valores del precio del curdo porque si no es una versión sesgada.