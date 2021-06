Walter Verri: "La razón de la suba de los combustibles fue la aumento del petróleo y del dólar"

Conversamos con el subsecretario de Industria explicó la razón de la suba del precio de los combustibles, el funcionamiento del nuevo sistema de combustibles, los planteos de la Unión de Vendedores de Nafta y la situación actual de ANCAP. También comentó los planes del ministerio para sobrellevar la crisis.

Suba del combustible

Siempre que uno habla de aumento no es algo bueno. Ojalá podríamos estar hablando de otra manera de aumentos. El precio de petróleo no para de subir desde diciembre del año pasado, era esperado que tuviéramos que ajustar los precios. Venimos unos cuantos meses que no se aumentaron. Si miramos lo que ocurrió la región aumentó en todos los países y el gobierno decidió por dos meses consecutivos en función de la crisis sanitaria no proceder en el aumento en los meses de abril y mayo, ahora sí decidimos hacer este incremento del 12 %. La razón de la suba de los combustibles fue el aumento del petróleo y del dólar.

Lo que él no toma en cuenta que si tomamos el periodo del gobierno del Frente Amplio del año 2019 que debieron haber ajustado, no se hicieron junto con las demás tarifas. Si tomamos ese porcentaje es menor de lo que hubiera correspondido, por qué no aumentaron cuando lo debieron aumentar.

No estoy criticando pero si queremos comparar comparemos bien las cosas. Cuando correspondió aumentar no lo hicieron y si comparamos el porcentaje está por debajo de este aumento.

ANCAP ha tenido una administración muy mala en los años anteriores y la caja de ANCAP ha sido utilizada para tapar los agujeros. No nos olvidemos que tuvimos que capitalizarlo en 600 millones de dólares porque estaba en riesgo de quiebra la empresa más grande de todos los uruguayos. Por lo tanto hay algunas razones que esa forma de administrar de ANCAP no era la que queríamos y esa forma de aumentar los combustibles para tapar esos agujeros provocados por el propio desorden no es lo que queremos ni es el camino que elegimos.

El camino que elegimos con el ministro de Industria era transparentar el sistema de tal manera que tenga la menor posible injerencia política a la hora de tomar decisiones. A partir de ahora vamos atender al precio de paridad e importación en el proceso de llegar a ese precio vamos a tratar de corregir aquellas cosas que tiene ANCAP por corregir, que no son insuficiencias, sino que son sobrecostos que tiene que absorber y que necesariamente hay que ayudarlo a resolver de otra manera y no que recaiga en las arcas del ente. Ese sistema de PPI va transparentarla la fijación de precio. En algunos momentos baja y en otros alza, pero eso no va depender de la mala o buena administración del gobierno de turno o de las necesidades de caja del gobierno de turno.

El IMESI es un impuesto que se ajusta diferente, no se ajusta con el precio del barril del petróleo, se ajusta por IPC, impuesto que mantiene el valor real y por lo tanto tiene sus ajustes. Pero cuando se decide no trasladarla a la nafta es justamente para no aumentar el precio sobre la población y de alguna manera absorberlo por parte de la caja del Estado. Estamos ayudando a que los combustibles no suban. No estamos absorbiendo el total del número de la suba que tendríamos que hacer.

Siempre es difícil hablar y justificar ajustes. Hoy tenemos un barril de petróleo a 72 dólares y en diciembre lo teníamos a 40.