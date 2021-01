Wilson Ezquerra: "Estamos en una situación bastante crítica"

El intendente de Tacuarembó habló sobre la situación del departamento en tiempo de pandemia y la temporada de verano. También comentó sobre las medidas de las piscinas.

Es bastante compleja. Estamos en un nivel de bandera roja y 275 personas positivas. Nos ha superado. Teníamos previsto un aumento del índice positivo porque sabíamos que la movilidad en fiestas aumentó. La frontera para nosotros también complicó. Hemos hecho la recomendación de que no se vaya a la frontera, pero lamentablemente la gente a veces prioriza los bajos precios que la salud. Hubo mucho movimiento de estudiantes que al venir a visitar a sus familiares trajo el virus. Tacuarembó no escapa de eso y estamos en una situación bastante crítica. Vamos a sugerir el no comienzo de la actividad deportiva. Tenemos todas las oficinas públicas cerradas, no se puede pernoctar en los campings y las 12 piscinas están cerradas.

Tacuarembó es el departamento que tiene más conterráneos en la capital. Indudablemente eso con las dificultades sabíamos que esto estaba en posibilidades de poder suceder. La frontera a fin de año estaba en una situación crítica. Estamos evaluando cómo tomar medidas un poco más drásticas. La idea es solicitar a las instituciones privadas sociales y deportivas que no tengan actividad pública y hoy está llegando un robot para hacer 500 hisopados diarios y vamos a tener otra posibilidad de testeo. Se abrió un centro covid para colaborar y hacer los seguimientos correspondientes para contener y rastrear el hilo epidemiológico y bajar los números que tenemos hoy.

Vamos a tratar de profundizar y depende de las autoridades el trasiego de gente hacia las fronteras. Hay un contralor y creo que tendríamos que profundizar más en los controles para que la gente que va a la frontera. Se estima en un fin de semana 3000 vehículos que van a Santana. Hay gente que tiene conciencia y otra prioriza el paseo o poder ahorrarse unos pesos antes que la salud. Hoy estamos pagando las consecuencias. Veníamos acarreando un aumento. En la intendencia tenemos 13 activos y tuvimos que cerrar la oficina. Tuvimos un testeo permanente para minimizar los riesgos. En estos tiempos de tributación se hace un poco difícil el control.