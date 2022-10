Yamandú Orsi: "Hay una negociación sana con los municipios blancos" en Canelones

El Banco República aprobó el viernes pasado el financiamiento de un fideicomiso con la Intendencia de Canelones, que había sido votado por la Junta Departamental en abril de este año. La comuna accederá a unos 43 millones de dólares para realizar obras en 28 municipios, que apuntan a la consolidación de los barrios. Según la estimación, se crearán más de 2.200 fuentes de trabajo durante 18 meses.

Fideicomiso por 43 millones de dólares aprobado por el BROU

Fue más difícil conseguir alguien que lo vote. Banca privada aparecieron varios. Además de ser un buen negocio, se mueve el negocio en cosas concretas. El año próximo se termina las obras de UPM, ferrocarril. Está la necesidad de encontrar las acciones para tener la gente trabajando. Desde 2012 venimos con superávit. Siempre está bueno que el equilibrio se mantenga. Tenemos que tener la certeza de que no cae la recaudación. Certeza, seguridad, confianza en el mercado de la intendencia. Escuché que nuestra bancada aprobó el crédito para el intendente. Es una buena práctica. La bancada de Río Negro tiene un problema estructural que habría que prestarle atención. Nunca se pudo dar vuelta, pero hay razones que tienen que ver con lo local. Por año invertimos en obra 20 millones de dólares. Esto es un plus. Atrás de las críticas a López también estaba la sospecha de dónde salía la plata. Sale del BROU. Está todo registrado. La bondad del fideicomiso tiene eso.

Voto de Juan López

Él lo que nos planteó fueron un par de obras en La Paz y otra en Las Piedras. Redireccionamos otros fondos. No era su barrio. Planteó también una terminal de ómnibus. Lo otro era que se quería que los municipios del Partido Nacional recibieran obras y eso ya estaba. Mostramos a la ciudadanía qué es lo que hay atrás y qué es lo que se viene. Por más de que estén los apoyos, siempre es mejor buscar algo más. Cuanto más apoyo es mejor, así se busque rebajar un poco la propuesta que teníamos. Ese es el peso de cada voto. Tengo que estar negociando siempre con los municipios blancos y es una negociación sana.

Visión hacia las elecciones 2024

Actores políticos de Montevideo califican a Cosse como cínica. Si esas son las reglas de juego, está difícil no caer en esas dos opciones. Si alguien pretende llegar a algo sobre esa base, hay dos formas. El tono en Montevideo es ese. A veces caemos en eso de responder. Lo he visto al propio gobierno caer en eso. Esa lógica media parecida a la de Bolsonaro en donde todo se va a los extremos no le hace bien a la República, a veces caigo en eso. Montevideo está muy polarizado. Con el préstamo a Montevideo había un voto del Partido Colorado. Me pareció buena la actitud de Adrian Peña y su equipo en Montevideo. Hubo un intento y un acercamiento. El clima se ha ido enrareciendo. Me parece que no está bueno cuando la lógica departamental se vea afectada por la lógica nacional y en clave de cálculos electorales a futuro. Es reversible, claro que sí.

Impacto del caso Astesiano en el país y la imagen del gobierno

Se les instaló en un espacio fundamental como la Torre Ejecutiva un elenco. Se les metió en las propias narices. Aquellos que iban a cuidarnos a todos, no fueron capaces de cuidar al presidente. ¿Cómo se puede permitir que se instale lo que se instaló? Era una red con años de trabajo y con gente vinculada. La red es más grande lo que pensábamos. No puedo entender cómo a los responsables se les escapó esto. La responsabilidad es de Presidencia, no del Ministerio del Interior. No hay nadie que se haga cargo, nadie fue. Es más grave todavía si asumió toda la responsabilidad el presidente. Es una costumbre que asumió este gobierno, la de asumir todo. No existe el superhombre acá. El presidente no puede estar investigando. Si lo hace, ahí hay un problema personal. Estoy seguro que lo dice para bajar los decibeles. Por la milésima parte de eso Calabria renunció. No entiendo.

Transporte en la costa-Montevideo

Es un fracaso absoluto el sistema. Falta el diseño institucional que lo pueda diseñar. Cuando fuimos a reunirnos con Lacalle, Cosse brinda una propuesta. No hubo devolución. Vázquez creó la agenda metropolitana. Carámbula la implementó. Es una decisión de carácter nacional. Nos faltó audacia, ambición. Necesitamos un diseño institucional potente, que tiene que ser diseñado por el gobierno nacional.

La Floresta

Intervenimos. Había una relación laboral que no estaba buena.

Fernando Pereira como líder de Frente Amplio