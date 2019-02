Yamandú Orsi: “La sensación de seguridad está asociada a una sensación de acompañamiento”

El intendente de Canelones reflexionó sobre las diferentes medidas de seguridad a tomar y del daño a las aguas en costas uruguayas.

En los últimos cuatro meses Toledo se vio movilizada por la muerte de cuatro comerciantes en violentas situaciones. Ante el último hecho, el asesinato de varias puñaladas de una comerciante de esa localidad, vecinos de distintas zonas de Canelones profundizaron su reclamo de mayor seguridad. Hablamos de esto con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Hemos ido descubriendo que se puede hacer más de lo que se cree. La Intendencia participa del plan, no quiere decir que diseñe. Evaluamos colaborar con los eventuales. Sabemos que tener cámaras no soluciona todo el tema. La gente nos está pidiendo que el Estado esté presente. En Talca nos decían que el Estado no estaba. Ahora nos dicen que ven a niños jugando en la calle. La sensación de seguridad está asociada a una sensación de acompañamiento.

La situación de Toledo

Lo de Toledo es preocupante. Habló con el alcalde y compartimos ese dolor. He salido a decir que no estoy de acuerdo con el patrullaje. No creo que sea por ahí. También es cierto que la gente sale a manifestarse. Comprendo y a veces comparto, como en el caso de la comerciante. Tampoco creo que las cámaras hubieran impedido eso. Estoy viendo que Fiscalía y la Justicia están resolviendo más casos. Los más resonantes han sido aclarados. Cuando dije que ‘son ellos o nosotros’ en el caso de Pinamar. Hay buena gente y mala gente. Ahí decidí que me tuve que desasnar. Hablé con Saavedra y Petit. Hay que ver cuánto se pueden rehabilitar. Cuando vemos los grupos de víctimas de violencia que hablan con los presos, ¡cuánta grandeza! Hay una diferencia en la gente que reacciona. Hay un entorno en el que nos estamos crispando. Hay un tema de sensibilidad que puede ser manipulada. Como actores políticos debemos encauzar sin salirnos de. Una sociedad civilizada tiene que tener las herramientas para no terminar en un espiral. Ha habido casos de personas armadas que tiraron contra familiares. No se puede actuar sin pensar.

Desarme civil

No sé si eso logra más seguridad. La delincuencia tiene sus armas, las alquilan. De verdad no sé. Para mí, si tenés un arma tenés que saber usarlas.

Agua potable y las cianobacterias en las playas

En OSE se pueden cometer errores, estaría bueno que no pasaran. Una vez me tocó ir con el PNUD a Copenhague y el tema que planteé era el riesgo de la toma en Uruguay, que tenía poco lugar. Para mí es un tema de seguridad nacional. El río Santa Lucía nos sigue dando el agua potable a todos los del sur. Ahora, ¿cuánto nos cuesta? Lo que está pasando es que durante muchos años- que no hubo plan de manejo de suelos- tiramos muchas cosas y el modelo del agroexportador requiere que usen nutrientes. Me niego a pensar que no haya una vuelta atrás.

Megabasurero

No es un megabasurero, es un sitio de disposición final. Hemos ido racionalizando, tenemos un vertedero en Empalme Olmos y cuidamos que no caiga en el arroyo, pero no da para más. Pedimos a Dinama estudiar y habrá un embalse de OSE en el nuevo lugar. Se nos aconsejó ir más sobre el arroyo Solís. Primero se nos dijo que iría a alterar el curso del arroyo, pero están los estudios de que, con membranas y arcilla, no pasará.

