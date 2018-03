Zubía buscará cambiar el Código del Proceso Penal desde “otro lugar”: “Renuncio porque así no va más”

El fiscal Gustavo Zubía es una de las voces más críticas al nuevo Código del Proceso Penal y acaba de anunciar que renunciará a su cargo en el mes de mayo, una vez que se reintegre de la licencia que acaba de solicitar.

Asegura que no “no está dispuesto a trabajar con un sistema que pica hombres y pica mujeres”. ¿Cuánto influyeron en esta decisión las profundas discrepancias que mantiene con el fiscal general, Jorge Díaz?

Mi voluntad no es obtener la jubilación, sino renunciar. Ha habido otros fiscales que han renunciado por este nuevo código. Llevo cinco meses con esta nueva implementación. Intenté que esto se modificara, pero no sucede. Esto no es para mí. Siento una presión emocional de estar remando en dulce de leche.

Llegué a un momento en el que dije basta, que no podía seguir participando de una implementación que tiene enormes defectos. Estoy a favor del sistema acusatorio, pero tengo discrepancias con la norma, que es el código. Estoy plenamente en desacuerdo con la implementación, los recursos, lo insumos.

A la gente que me pide que no me vaya le digo si no quiere ocupar mi cargo para ver cómo se siente.

Los delincuentes se ríen del sistema. Tenemos un sistema legislativo que permanente sigue dando ventajas.

Crecen los delitos. La capacidad de los fiscales de trabajar se torna cada vez más difícil. Debería haber un 500 % más de fiscales, y se dijo. ¿Cómo Díaz pudo decir que estábamos preparados si en febrero de 2018 dijo que faltaban todos esos fiscales? Cuando los sistemas pasan a ser acusatorios tienen que quintuplicar la cantidad de fiscales.

Mi problema es el honesticidio. Dije que sí existía la posibilidad de dedicarme a la política, porque ya me habían llamado de antes. Mi renuncia no está motivada por eso, sino por decir que no va más.

Si da la posibilidad, será abogado de víctimas. O sino, al parque con mis nietos. Preferiría seguir como fiscal operativo, logrando efectos. Pero como fiscal detenido por un código… es como remar a contramano. Mi objetivo es, si puedo, modificar. desde otro lugar, esta legislación que nos está matando.