Zubía: “Novick me dijo que a Facello no lo quería ver más por problemas de relacionamiento personal”

El exfiscal dijo que no seguirá en el Partido de la Gente si Facello no lo hace. "Necesitamos un sistema que sancione en serio, esa es la solución a todos los temas de seguridad de este país", reflexionó.

La interna del Partido de la Gente atraviesa la mayor crisis desde su reciente fundación: su Mesa Ejecutiva desplazó de la vicepresidencia al diputado Guillermo Facello “por su proceder ajeno al funcionamiento orgánico del partido”. El propio líder del sector, Edgardo Novick, acusó a Facello de negociar a sus espaldas posibles acuerdos con el Partido Colorado.

Abordamos el tema junto al exfiscal Gustavo Zubía, dirigente del Partido de la Gente.

El tema viene desde hace varios meses. En las últimas horas, desde varias colectividades políticas se han intentado poner en contacto conmigo, pero yo no estoy conversando con nadie. Por ahora estamos en crisis y a la espera de ver qué pasa.

Las eventuales traiciones aducidas por Novick fueron puestas sobre la mesa por Facello. A nadie se le puede exigir que no hable con otros políticos. Sobre todo cuando está sobre la mesa el tema de la concertación. Novick me dijo que a Facello no lo quería ver más por problemas de relacionamiento personal.

Esto no es una empresa, es un partido político, la gente merece ser recibida. Yo le pedí reuniones a Novick y él no me las concedía. Estoy en pleno CTI con probabilidades cada vez más oscuras. Yo tengo un tema de solidaridad con Facello que me obliga a tomar decisiones en la misma sintonía.

No puede ser que Novick decida de forma arbitraria temas que hacen al diálogo político y que todo el mundo acate. Yo no acato cosas que no son justas.

No estoy con camisetas políticas. Yo quiero que el Gobierno del Frente Amplio cese y lleguen otras opciones políticas. Todavía no se ha muerto la relación con el Partido de la Gente, pero algo pasará en las próximas horas.

Menos el Frente Amplio y Asamblea Popular, integraría cualquier partido. Quiero seguir peleando por la seguridad.