Andrea Tuana: "Estamos viviendo una escalada de femicidios bastante importante"

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la marcha en la conmemoración del día está bajo la consigna "Océanos de violencia, marea de resistencias" con el enfoque de que "esto tiene que ser una política de Estado", expresó Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil "El Paso". De lo que va de 2021 la cifra de femicidios asciende a 30. Además, "tenemos mujeres desaparecidas, varios femicidios de adolescentes sin aclarar en todo el país", agregó Tuana.

Situación en Uruguay

Estamos viviendo una escalada de femicidios bastante importante, nos preocupa mucho. Estamos en 30 femicidios. La marcha del 25 articulamos más de 30 organizaciones sociales haciendo hincapié de que esto tiene que ser una política de Estado y la ciudadanía se tiene que poder incorporar e involucrarse. Además, de la escalada de femicidios, tenemos todo lo que es la violencia sexual, que está representada en Operación Océano, pero que lo vemos en todo el país. Tenemos mujeres desaparecidas, varios femicidios de adolescentes sin aclarar en todo el país y las situaciones de violencia cotidiana que viven las mujeres, sus hijos e hijas. También tenemos todo el tema de en el debate de no darle la importancia que tiene la temática de la violencia. Tenemos un proyecto de ley de Tenencia compartida que no estaría tomando en cuenta las situaciones de violencias que no se comprobaran penalmente y eso haría que los chiquilines terminen con visitas con el progenitor denunciado.

Estamos en un momento que el debate de por qué se produce la violencia está en tensión. Seguimos pensando que es un problema de la vida íntima privada que tienen que ver con cuestiones más personales de esa familia y nos cuesta mucho ver que esto se trata de relaciones de poder y que está vinculada a cómo nosotros nos vinculamos como sociedad. Es ahí donde me parece que no hemos llegado a esa comprensión del problema.

La operación Océano es lo que nos sintetiza que no está aún la última palabra. Hay un relato que se impone de que las víctimas terminan siendo victimarias, de que quieren robarles a estos señores y no lo ponen en lo que realmente sucedió. Se publicaron libros y los chats, no hay nada escondido. Son adultos muy poderosos que explotaron chiquilinas y eso se quiere tergiversar. La ética de que vos pretendas defender a un explotador sexual y destruyendo de alguna manera a las víctimas y eso genera un cruce de internatorios cómo se estigmatiza y se pretende mostrar, de cambiar el punto de la realidad, de que los problemas no son los violadores, sino que los muchachas pretendían engañar o robar. Las dilaciones y apuntar a las chicanas y no mirar el fondo del asunto. Cómo podes decir vos de que con 75 años no sabías, eso le valió ser sobre seguido. Esto no es algo de ahora que permanentemente hemos visto, el asesinato de Rocío Duche, de 14 años, sin aclarar. Nadie investiga en este país de qué pasó con Rocío Duche. No es un tema de interés ni del periodismo de investigación ni de la Policía. Si hubiera sido asesinada una gurisa de otra posición social estaríamos hablando de otra cosa. Rocío murió asesinada con un hachazo en la cabeza y encontrada en una cuneta. Se sabe que Rocío perteneció a una red de explotación sexual y nadie investiga nada.

El problema que tenemos es que esa es la respuesta. Si se ha avanzado en el caso de Montevideo y se está dando respuesta, pero esas respuestas están limitadas. Muchas veces se llegan a los cupos y cuando llegar una mujer no hay respuestas. No se ha avanzado en aumentar y fortalecer el sistema de respuestas. Las denuncias están aumentando y lo que no ha ido aumentando es el sistema de respuesta. Esto no es un tema partidario, es un tema de política de Estado. Con el Ministerio de Interior es que tenemos grandes dificultades des que si capacitación no es continua y constante se deteriora.

No vemos cambios ni voluntad política en la respuesta del sistema de justicia, sobre todo en el Poder Judicial. La SCJ ha manifestado no tiene voluntad ni interés de implementar la ley 19.580, además de que no tienen los recursos. Es una ley votada en 2017, es una ley que la Suprema Corte de Justicia debería implementar y no lo está haciendo.

Nosotros vemos que la Justicia también es muy dispar, hay muchos jueces y equipos técnicos comprometidos y formados, ahí la respuesta es buena, pero también te encontras con verdaderos desastres. Con jueces que no valoran los riesgos, hubo femicidios por la falta de valoración de riesgos, también hay casos de impunidad. Malas praxis hay muchas.