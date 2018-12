Antoine Griezmann ya aterrizó en Uruguay: “Me voy a quedar tres días. Quiero disfrutar de la boda y luego ya veré qué hago”

"Me gusta el cariño que tienen hacia mí. Ojalá yo les pueda devolver ese cariño", dijo el futbolista francés.

El futbolista francés llegó a Uruguay para el casamiento de Diego Godín.

Fue un viaje largo. Me voy a quedar tres días. Quiero disfrutar de la boda y luego ya veré. Diego me hará un buen plan de esos tres días.

Quiero ver a Carlos Bueno y a todos los uruguayos que conozco. Espero poder disfrutar de todo.

