Cinco parejas debutaron en la academia

La pista de ShowMatch vibró con nuevas performances de “Cubo al cuadrado”. Flor Vigna y Facu Mazzei se llevaron el puntaje más alto.

Marcelo dio inicio a la segunda gala de La Academia y Flor Vigna y Facu Mazzei se presentaron para debutar con Georgina Tirotta como coach. En la previa, Flor se refirió a su proyecto como cantante y a su ex, Nicolás Occhiato: “Nos queremos, pero bifurcamos nuestros caminos”. Su coreografía de “Cubo al cuadrado”, basada en temas de Pussycat, Jennifer Lopez y TroyBoi, despertó buenas devoluciones en el jurado. “Flor le puso toda la fuerza de siempre y está al lado de Facu, que es un gran bailarín. Son un equipo tremendo. Hubo muchas cosas lindas”, los felicitó Carolina “Pampita” Ardohain (10). “Es un placer enorme tenerlos acá, pero la coreo no me pareció espectacular. La música no me encantó y vi algunas cosas forzadas. Yo creo que son los mejores, por eso esperaba mucho más”, argumentó Jimena Barón (6). Antes de dar su puntaje, Guillermina Valdés (10) les reprochó a sus compañeros no haberla incluido en el grupo de Whatsapp del jurado. “Me encanta cómo marcaron las líneas. La música tampoco me gustó, pero valió la pena”, comentó luego. “Son un trío fantástico. Lo que hicieron fue divino. La coreografía me pareció excelente”, completó Hernán Piquín (voto secreto). Total: 26 puntos. Como despedida, Facu cantó a capela el tema de Nino Bravo “Te quiero, te quiero”.

A continuación, El Polaco y Barby Silenzi, dirigidos por Quique Pérez, hicieron su estreno al ritmo de Tiesto. “¿Qué pasa?, ¿están juntos?”, les preguntó Marcelo de entrada. “Los que se pelean se aman”, dijo el cantante. “Por ahora estamos bien”, aseguró ella. A la hora de las devoluciones, Pampita (7) comentó: “Me encanta que esté Barby. Hubo algunas desprolijidades. El Polaco siempre va de menos a más, así que espero lo mejor de este equipo”. Jimena (6) opinó: “Me encantó la música que eligieron. Fallaron algunas cositas de sincronización, pero así y todo estuvo bastante bien”. A Guillermina (7) no la convenció del todo: “Son tan lindos, pero no me gustó tanto. A Barby no la encontré”. En tanto, Piquín (voto secreto) fue tajante: “Lo técnico lo vi desprolijo. Por momentos noté que se perdieron. No me gustó la propuesta”.

Luego llegó el turno de Viviana Saccone, quien llegó a la pista junto a su partenaire, Ernesto Díaz, campeón argentino de malambo, y su coach, Lorena Portillo, para hacer una coreo inspirada en el tema “Don´t start now”, de Dua Lipa. La actriz no ocultó sus nervios por el nuevo desafío, mientras que su compañero le contó a Marcelo sobre su carrera de malambista e hizo una demostración de su talento. En la ronda de puntajes, Pampita (8) fue la primera en dar su punto de vista: “Quiero destacar la versatilidad de Ernesto. Me encanta que Vivi se haya animado a hacer algo distinto. La coreo me gustó mucho. Es el primer ritmo, todavía falta un poco de fuerza, pero de todas maneras fue una muy buena presentación”. Jimena (7) reconoció: “Estoy muy sorprendida por lo que hizo Viviana: estiró la punta de los pies. Es una pareja que me gusta mucho”. Guillermina (10) también se mostró gratamente sorprendida: “Vi muy fresca a Viviana. Me encantó esta pareja”. Por su parte, Piquín (voto secreto) concluyó: “Me encantó. Vi que se divirtieron y tuvieron mucha conexión. Es muy lindo cuando la gente en la casa ve este tipo de actuaciones”.

Sofía “Jujuy” Jiménez y Nacho Saraceni, coacheados por Carla Lanzi, fueron la cuarta pareja de la noche, con una performance con música de Jennifer López. Previamente, Marcelo indagó sobre el pasado en común entre Jujuy y Jimena Barón, ambas exparejas del tenista Juan Martín del Potro. “Te separás de él y te quedan dos toallones”, bromeó la jurado, quien reveló que en su momento aconsejó a Jujuy que no abandone su carrera por seguir a Del Potro. “La coreo me gustó, los temas que eligieron también. Son los dos muy sensuales por naturaleza, así que pueden dar mucho más”, les dio la bienvenida Pampita (9). “A Sofi le falta un montón de definición en los manos y las piernas. Me gustaron la canción y la coreo. A Nacho lo veo muy pachucho, tiene que encenderse”, analizó Jimena (6). “Sofi es una ternura. La coreo me gustó más o menos. Le veo un potencial enorme a Sofi, sé que les va a ir muy bien”, auguró Guillermina (7). “Los vi por momentos desparejos. Tienen que enfocarse más en lo coreográfico y bailar más”, finalizó Piquín (voto secreto).

Con Marcelo Amante como coach, Mario Guerci y Sole Bayona cerraron la gala haciendo una coreografía del tema “Uptown funk”. “Mario me sorprendió. Lo dieron todo. Estuvieron prolijos y sincronizados”, observó Pampita (8). “Yo también me sorprendí con Mario. En algunos momentos estuvieron desconectados. Tienen que explotar algo más hot”, apuntó Jimena (6). “Son muy diferentes físicamente y han hecho un muy buen trabajo. Mario tiene muchas ganas y disciplina. Les deseo lo mejor”, comentó Guillermina (8). “Yo lo vi un poco duro a Mario. Me gustaron la coreografía y la puesta”, completó Piquín (voto secreto).