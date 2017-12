El Cebolla Rodríguez y su relación con Juan Lacaze: “Mi sueño siempre fue poder ayudar a mi pueblo”

Es sabido que el “Cebolla”, como se conoce a Cristian Rodríguez, hace promesas para cada desafío deportivo que se le presenta. Siempre cumple porque dice que si no, después no llega la ayuda. Dijo que estaba confiado que Peñarol saldría adelante, a pesar de haber terminado el primer semestre con diez puntos de diferencia en la Anual. “Obviamente es difícil, pero siempre 100% con confianza. Y acá estamos, somos campeones”, dijo.

Una de las promesas, que se hizo a sí mismo fue que a los 31 años volvía a Peñarol. Y lo cumplió. “Me fui a las 18 años y me perdí muchas cosas. Me fui a esa edad para Francia. Pasaron unos cuantos años y ya era hora de pegar la vuelta”, relató. Volvió a los 31 años, tal cual había prometido, a pesar de haber recibido ofertas muy importantes. Una, en concreto, del fútbol chino. “Volví porque la palabra vale más que una firma. Hoy sigo firme con eso, es importante”, sentenció.

Este fin de semana se lleva a cabo La Fiesta del Gaucho en Juan Lacaze, a total beneficio de las instituciones locales. Irá Sonido Cristal, Valeria Gau, La Sandonga, La Dupla, DreboT, Pablo y Maxi Porciúncula y Horacio y Fabricio. “No se cobra entrada, pero si pueden colaborar con Coca Cola y comida, está bien”, dijo el Cebolla.

También le dedicó palabras a Peñarol y dijo que es el único cuadro del que es hincha, a pesar de haber pasado por grandes instituciones en todo el mundo. “Me gusta verlos ganar, he dejado muchas amistades y muchos amigos”, contó.

Contó que le costó el cambio cuando salió de Juan Lacaze para venir a Montevideo a jugar en Peñarol. “A Peñarol llegué como aspirante, no era recomendado. Era más sano, era diferente. Ya los primeros días me mareaba el olor a la gasolina, el pueblo era totalmente diferente. Fue un cambio muy grande”, relató. Contó que con su primer sueldo se compró un microondas. “Siempre le dije a mí madre, desde que jugaba en el baby fútbol con once años, que con mi primer sueldo iba a comprar un microondas. Todavía lo tengo, aunque no anda”, confesó.

Cuando recibió su primera cita a la selección uruguaya tenía 17 años. “Cuando me tocó jugar con Argentina que hice un gol, me acuerdo que llamé a mi madre con teléfono tarjetero porque no tenía teléfono”, relató. Antes llamaba siempre a sus padres, hoy llama a sus hijas que son grandes hinchas de todo lo que él haga.

También habló sobre dos ex compañeros de la selección. Se refirió primero a Forlán, y dijo que tiene una charla pendiente con él. Además dijo que quería convencer a Diego Lugano de que venga a jugar a Peñarol y aseguró que el ex capitán celeste va a ir a la Fiesta del Gaucho, momento en el que aprovechará para hablar con él al respecto.

Sobre el grupo que le tocó a Uruguay en el Mundial de Rusia, dijo que lo considera un buen grupo aunque no fácil. También consideró a Brasil como la mejor selección que disputará el Mundial.

Finalmente habló sobre Antoine Griezzman y contó que fue Carlos Bueno el que lo hizo hincha de Peñarol. “Griezmann era muy chico, Carlitos lo pasaba a buscar y lo hacía prepararlo el mate. Después yo le llevaba mate, él se pasaba garroneando yerba. Le ha tocado con compañeros de Nacional pero no lo han podido cambiar, es manya manya”, contó.