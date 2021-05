Empezó La Academia de ShowMatch

Este martes 18 de mayo, cuatro parejas inauguraron el nuevo certamen de destrezas artísticas con coreografías de la primera disciplina, “Cubo al cuadrado”.

Marcelo dio comienzo al segundo programa de ShowMatch 2021 y presentó La Academia, el nuevo certamen que combina variedad de destrezas artísticas. “El Chato Prada y Lourdes Sánchez están confirmados como la pareja 24”, avisó antes de contar cómo se desarrollará la competencia. En primer lugar, no habrá voto del público, en cada disciplina el encargado de eliminar será el jurado. Además, en el duelo las parejas tendrán que hacer una coreo diferente. La disciplina que abre la competencia, “Cubo al cuadrado”, también tiene sus propias reglas: las parejas deben utilizar los dos cubos, pueden bailar arriba del cubo o adentro del cubo y utilizar las escaleras, pero siempre tienen que bailar en sincronización. Cada equipo debe elegir la música y las imágenes de la pantalla.

A continuación, Marcelo presentó al nuevo jurado. Embarazada de siete meses y medio, Carolina “Pampita” Ardohain asumió el desafío de ser la primera en puntuar y aseguró: “Estar acá es lo máximo para todos los que participan”. La segunda jurado, Jimena Barón, se mostró entusiasmada por la oportunidad de evaluar: “Estar trabajando de vuelta me hace sentir bendecida y emocionada”. Guillermina Valdés, quien reemplazó a Ángel De Brito debido a su aislamiento preventivo, subrayó la posibilidad que tienen las parejas de combinar distintas habilidades: “Me encantan todas las expresiones artísticas”. Y por último, Hernán Piquín dijo estar feliz con su nuevo rol y prometió: “Seré justo y necesario. Voy a ser exigente y a calificar muchísimo la técnica”.

Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez, con Mati Napp de coach, levantaron el telón con una coreografía basada en la canción “Thrift Shop”, de Macklemore y Ryan Lewis. En la previa, Marcelo le pidió al campeón del Cantando 2020 que justifique sus laureles y Cachete lo sorprendió con un fragmento de “La bifurcada”, de Memphis La Blusera. A la hora de las devoluciones, Pampita (10) afirmó: “Son una pareja tremenda y no esperaba menos de Mati Napp. Hicieron un trabajo físico impresionante, estuvieron prolijos y parejos”. Jimena (8) destacó: “Abrir es muy tremendo, pero me encanta la pareja. Siento que se van a llevar espectacular”. Guillermina (10) remarcó: “Vi que sostuvieron la energía desde el principio hasta el final y sentí que había una energía sexual. Estuvieron los dos divinos”. En tanto, Hernán Piquín (voto secreto) agregó: “Tuvieron mucho fuego. Técnicamente estuvieron muy bien. Se perdieron en un pedacito, pero realmente fue muy lindo verlos”.

En segundo turno, Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber, dirigidos por Hernán Alegre, hicieron una performance con música de Rahman y Major Lazer. “Estoy más feliz que nerviosa”, reveló la actriz previamente. Luego Pampita (10) los felicitó: “Me encantó lo que hicieron. Me sorprendieron gratamente. Hicieron una coreo muy completa. Les auguro lo mejor en el certamen”. Jimena (9) también les dio el visto bueno: “Hicieron mucha sincronización, aunque hubo un momento en que se desfasaron. Falta un poco más de pisada, pero me encantó”. Guillermina (10) quedó fascinada: “Me pareció muy acertada la elección de la música. La coreo estuvo divina”. Y Piquín (voto secreto) completó un gran puntaje: “Felicitaciones, estuvo muy lindo. Me parecen una pareja muy atractiva a la vista. Lo que sí, yo hubiera hecho más trucos juntos y recorrido un poco más la pista”.

Mar Tarres y Franco Mariotti, junto a su coach, Judith Kovalovsky, fueron la tercera pareja en hacer su estreno, con una coreo de “Girl like me”, de Shakira, y “Fireball”, de Pitbull. Para animar su previa, la madre de la influencer le llevó a Marcelo humita, comida típica de su Salta natal. En la tanda de puntajes, Pampita (6) analizó: “Esta pista te consume la energía. Tienen que dar mucho más de adentro. Faltó prolijidad en las terminaciones. De todas maneras, bienvenidos”. Jimena (5) tuvo una mirada semejante: “Coincido con lo que dijo Caro. No está todavía la energía que necesita esta pista”. En medio de las devoluciones, Mar le pidió a Marcelo que le hiciera gancho con Adrián Suar. Luego, Guillermina (7) la arengó: “Yo siento que podés más. Sos humorista y podés llenar esos tiempos que parecen muertos”. Finalmente, Piquín (voto secreto) acotó: “Coincido con mis compañeras. He visto videos de Mar donde se movía como una loca. Hoy la vi cansada. Realmente no estuvo tan bien”.

Romina Ricci y Juan Manuel Palao cerraron la noche bajo la batuta de Bárbara Majule y la música de Jessie J. Antes de la performance, la actriz hizo hincapié en las virtudes físicas de su partenaire. Después, escuchó las devoluciones del jurado. “Me gusta este equipo, me parece que están muy conectados. Le falta un poco más de fuerza en los brazos a Romi”, apuntó Pampita (7). “Me encanta que estés acá, Romina. No me gustó la coreo, no me impactó en ningún momento”, admitió Jimena (5). “A mí no me enganchó la coreo, pero tienen mucho potencial”, rescató Guillermina (8). “La sincronización estuvo muy bien, pero por momentos no parecían muy conectados”, concluyó Piquín (voto secreto).