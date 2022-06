“Épisode: música para cine”: el disco de Luciano Supervielle en concierto

Después de agotarse las entradas de sus primeras presentaciones del álbum “Épisode: Música para cine”, en el Solis, Luciano Supervielle vuelve a un nuevo escenario. El 6 de julio estará tocando en la Sala Hugo Balzo del Sodre. Este nuevo álbum reúne una selección de músicas originales que ha compuesto a lo largo de los años y que están destinadas a películas, como “El baño del papa”, “Artigas: La Redota”, “Criollo” y “12 horas 12 minutos”.

La presentación de “Épisode: música para cine”

Hacía tiempo que tenía ganas de mostrar esa música, porque ha sido importante para mí. Es un proyecto grande, que le dediqué tiempo y trabajo. Si no viste la película, capaz no escuchaste la música. E incluso si viste la película, capaz no le prestaste atención a la música. Tenía esa inquietud de mostrar esta música. Hice un pequeño trabajo de seleccionar las cosas que me parecía que tenían cabida en un disco de música para escuchar. Terminó siendo un disco que le ha ido bastante bien en realidad.

El concierto este es más que un concierto de música porque hay una gran presencia de lo visual. Es el concierto del que más he hablado en mi vida. Me detengo a hablar de algunas escenas, cómo las realicé. Es un concierto que está buenísimo para un público infantil porque hay una cosa didáctica de mostrar la escena sin la música, después ponerla. O mismo ponerle otra música a la escena, ver cómo cambia el sentido. Hay una cosa medio lúdica que esta buena.

Es un concierto que no tengo planeado seguir haciendo porque es un disco que yo no lo plantee como para hacer una gira. Este concierto yo lo quería hacer para tocar esta música que nunca toqué. Igual toco algunos temas de mi repertorio que vengo tocando.