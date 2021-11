Europa avanza en restricciones ante el aumento de casos de covid

Distintos países europeos enfrentan una escalada en la cantidad de casos diarios y fallecimientos a causa del Covid-19. Como consecuencia, los gobiernos han implementado confinamientos totales de su población, tanto vacunada como no vacunada. En Italia, las autoridades decidieron aumentar las restricciones para personas que hayan decidido no vacunarse y, desde el 15 de diciembre, no podrán ingresar a cines, espectáculos, hoteles o gimnasios.

Por otro lado, aumentan las movilizaciones de grupos contrarios a la vacunación.