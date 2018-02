La opinión de Cami Rajchman sobre el conflicto entre los integrantes de Márama y Fer Vázquez

En la jornada del domingo, desde la cuenta de Twitter de Márama, Agustín Casanova y los demás integrantes de la banda de cumbia pop publicaron un comunicado acompañado por un video para contar su verdad sobre el asunto.

Por su parte, Fernando Vázquez publicó una respuesta al comunicado de los integrantes de Márama:

Nuevo comunicado de prensa, desde ya agradecemos a todos los que confían en nosotros y nos apoyan. pic.twitter.com/bHeijLX5by — ROMBAI (@rombai_) February 4, 2018

En Desayunos Informales contamos con la opinión de Camila Rajchman, que formó parte Rombai durante más de un año y conoce bien de cerca la interna de ambas bandas. “Es un momento importante para las dos bandas, no me puedo decidir por un lado u otro. Cuando yo estaba ahí todos pateábamos para el mismo lado. Queríamos trascender, divertirnos, llevar la música para todos lados. Ver que algo que se formó con otro propósito termine así, a mí me parece doloroso. Estoy segura que ellos también están dolidos”, dijo para arrancar la ex rubia de Rombai.

“Creo que Fer quedó solo contra todos los demás, contra todo el equipo de Márama, contra todos los ex integrantes de Rombai”, agregó Camila. Ella también puso sobre la mesa información que le llegó y que -conociendo la situación- interpretó. “Yo creo que Fer debe haber desconfiado de los representantes”, contó.

“Quique Quinteros siempre tuvo más afinidad con Agustín y sé que eso le duele a Fernando. Cuando ve que hay tanta afinidad de un lado y que a él no le dan la bola que él quiere, decide cambiar de representante. Él como dueño de las dos bandas está en derecho de decidir que no quiere que lo representen más”, afirmó Camila.

¿Por qué Agustín y el resto de la banda se ponen del lado de Quinteros?

“Agustín decide quedarse con Quinteros porque no desconfía de él. Le parece que el trabajo de Quinteros fue suficientemente bueno como para posicionarlos en el lugar que están. Yo creo que no es ni tanto para un lado ni para el otro. Estoy leyendo que dicen que Quique los puso donde están, pero Fernando hizo las bandas, me eligió a mí, eligió a Agustín. Entonces no podemos sacarle toda la responsabilidad a Fer y adjudicársela a Quinteros, ni al revés”, respondió.

“Cada decisión que están tomando y cada comunicado que sacan, está complicando más las cosas. Esto tiene pinta que tira para largo, no va a ser algo sencillo de resolver”, agregó la rubia.

“Fer tiene una cuestión de choque de egos, como que él es tan buen productor y quiere ser tan buen artista que no puede competir contra él mismo”, estableció Camila. “Estoy segura que Fernando no se quiso hacer a un lado con Rombai y dejar de lado a Márama, al contrario. Él es inteligente y sabe que como productor también necesita a Márama. Tampoco creo que hayan querido dejar sin trabajo a Márama, yo creo que la estrategia de Fernando fue sacarle la representación a Quinteros, que no pueda agendar shows no para dejarlos en la calle sino para que sientan que realmente los perdieron”, sentenció.

Todos contra Fernando

“Todo el mundo que trabajó con Fernando lo dejó expuesto. Todos salieron a decir que no quiso trabajar, que los trataba mal. Están todos contra Fernando. Lo que pasa es que Fer toma decisiones viéndose beneficiado y no se da cuenta que está abriendo consecuencias para todos. No se da cuenta que algunas de las consecuencias son muy graves”, relató Camila.

Para finalizar, Camila apuntó: “Agustín se muestra siempre tan sencillo, tan natural, tan transparente que es imposible no creer lo que dice. Sin embargo, Fernando se muestra como más falso, no lo notas convincente, aunque sepas que es así lo que dice”.