Manini Ríos afirma que no busca llegar al Parlamento y que es un error que los militares actúen como policías: “¿Cuántas veces tengo que rechazar los errores del pasado?”

La última encuesta del Grupo Radar revela que de cara a las elecciones de octubre el Frente Amplio se mantiene estable en un 36 % de intención de voto mientras que la oposición en su conjunto asciende. La encuesta indica que el Partido Nacional reúne un 29 %, el Partido Colorado un 14 % y Cabildo Abierto un 7 %, además hay un conjunto de partidos que reúnen cada uno 1% de intención de votos.

En lo que respecta a Cabildo Abierto, se indica que sigue captando a sus votantes principalmente entre exvotantes del Partido Nacional, pero también del Partido Colorado y ahora incluso del Frente Amplio.

Abordamos el tema junto al candidato por Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

No soy outsider de la política, de la política entendida en el sentido más amplio: el manejo de la cosa pública y de lo que le interesa a la gente. Creo que los cargos que yo tuve se vinculan con la política. La política no me es ajena.

De los candidatos a presidente actual muy pocos tienen más experiencia política en el sentido más amplio de la palabra. Pero sí soy nuevo en la política partidaria-electoral.

Dado el sentimiento de muchos uruguayos, no sé si ser nuevo en ese tipo de política no es más una fortaleza que una desventaja.

Hay muchísimos militares que no están con nosotros. Hay una lista del Partido Colorado que la encabeza un excomandante de la Fuerza Aérea y muchos militares lo siguen. Hay zonas del país donde se han acercado trabajadores rurales, policías, jubilados, estudiantes.

Creo que lo que la gente más percibe en nosotros es que no venimos a hacer promesas electorales, creen que lo que nosotros decimos son compromisos de gestión. Vamos a emplear todos los recursos para poder cumplir objetivos y tratar los problemas que angustian a mucha gente.

Si se hacen las cosas como se tienen que hacer y con la firmeza necesaria, junto al marco legal apropiado, hay solución para el delito y en no mucho tiempo. Mucha gente ve seriedad y compromiso en nosotros.

Creo que estamos mucho más arriba del 7 %: lo digo sin ningún delirio, viendo la reacción de la gente en los lugares a los que hemos ido. La gente ha recuperado una esperanza.

No venimos a obtener bancas en el Parlamento. Vamos a cuidar los intereses de los más frágiles de toda la sociedad no solo de los militares. No venimos con el objetivo de llegar al Parlamento: nuestro objetivo es llegar a la Presidencia porque desde ahí se pueden hacer los cambios sustanciales que requiere el país.

Entiendo que Radaelli cumplió con la Justicia. La Corte Electoral habilitó su candidatura. Él es candidato a convencional en una de las sesenta y pico de listas que tenemos. Su caso fue cerrado en Uruguay por falta de pruebas. Sea lo que sea, cumplió con la Justicia. Tenemos legisladores que fueron asesinos y cumplieron con la Justicia. Yo no lo voy a estar condenando toda la vida. Es una persona tremendamente honesta y que siempre colabora.

En una de nuestras listas está uno de los hijos de Wilson Ferreira Aldunate, pero nadie reparó en eso. Cabildo Abierto está abierto a todos los que quieran hacer su aporte a buscar soluciones para la gente.

¿Yo tengo que estar en el 2019 juzgando cosas que se juzgaron una y otra vez? ¿Cuántas veces tengo que rechazar los errores que se cometieron en el pasado? Condenado las cosas que se hicieron mal en el pasado, lo he dicho varias veces.

No hubo ningún ocultamiento ni ningún encubrimiento. Todo fue elevado a quien corresponde. Si hubo omisiones en hacer las denuncias ese es otro tema.

Las cárceles hoy por hoy son un depósito de seres humanos. Hasta ahora las cosas se han hecho mal, cada vez tienen que ir subiendo el nivel de control. Se reconoce que las cárceles no recuperan a nadie, se devuelven presos a la calle que no están rehabilitados. Los cambios de poner la Guardia Republicana demuestran que reconocen que el camino que han seguido hasta ahora no va la cosa.

Cualquier pronunciamiento popular lo tengo que respetar. Si el pueblo dice que quiere una Guardia Nacional, habrá una Guardia Nacional. No estoy de acuerdo con la propuesta, pero si sale y hay un Gobierno de Cabildo Abierto, la vamos a aplicar. Creo que es un grave error obligar a los militares a actuar como policías, no va a solucionar las cosas.

Creo que el contrato con UPM tiene muchos aspectos oscuros y no cristalinos. No entiendo por qué para habilitar a esta planeta se le extiende a la primera planta los tiempos de zona franca. No me queda clara que el Río Negro no vaya a sufrir graves consecuencias.

En el correr del mes de julio presentaremos el programa, estamos afinando los detalles. Además, presentaremos a los referentes en cada una de las áreas. La fórmula se definirá en el correr del mes de julio, pero no quiero manosear nombres todavía. Hay nombres de afuera y de adentro de Cabildo Abierto.