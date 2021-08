Mariano Martínez bailó con Luciana Salazar en ShowMatch

Además, L-Gante se hizo presente en el estudio de ShowMatch para cantar “Alta data”, “RKT” y su versión del abecedario. Claudia, su madre, lo acompañó en el piso y le contó a Marcelo la historia de su nombre, Elián, relacionada con el niño cubano famoso por cruzar el océano en balsa. “Vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre me busqué la vuelta. No tuve padre, pero lo que me orientó en la vida fue no decepcionar a mi mamá”, contó el cantante.

Luciana Salazar y Jorgito Moliniers se presentaron en la pista junto a su invitado: Mariano Martínez. Al ritmo de “Conga”, de Gloria Estefan realizaron una coreografía que encontró buenas devoluciones en el jurado.

Por último, Rocío Marengo invitó a bailar a su madre, Graciela. Junto a ella y a su partenaire, Nacho Pérez Cortés, interpretaron el tema “Vivir mi vida”, de Marc Anthony.