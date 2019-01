Pablo Aguirrezábal presenta “Regalado”, un show que combina humor y música: “Es terapéutico subirme al escenario y contar lo que me pasa”

El comediante, actor, director y guionista estrena su espectáculo el 2 de febrero en el Undermovie.

Este año, Pablo Aguirrezábal anduvo pensando. Y no le gustó. Así que prefirió volver al espectáculo para que sus interrogantes de vida se respondan solas: ¿por qué la música no le puede seguir el ritmo?, ¿por qué no recomienda tirarse a presidente?, ¿de dónde se verá mejor el cambio climático?, ¿qué haría si le regalaran un clítoris?

Las respuestas a estos y otros cuestionamientos muy cuestionables serán expulsadas de su cuerpo desde el Sábado 2 de febrero, a las 23:15 en “REGALADO” su nuevo espectáculo de humor y música en la sala Undermovie de Montevideo Shopping.

Producción general Juan Pablo Olivera / www.ClubDeComedia.com