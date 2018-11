Se acercan las vacaciones: ¿qué pueden hacer los padres al respecto?

Recibimos a los psicólogos Alejandro De Barbieri y Marianella Ciompi sobre cómo encarar una nueva rutina, el descanso y el ocio.

El próximo 18 de diciembre termina el año lectivo y comienzan las tan deseadas vacaciones de niños y jóvenes.

Si bien es un momento de placer y también para disfrutar en familia, a veces las largas horas de ocio por muchos días genera conflictos.

Durante más de dos meses los estudiantes rompen con varias rutinas. No hay que levantarse temprano para ir a la escuela, no deben hacer deberes ni estudiar. Es decir que tienen más tiempo para descansar o no hacer nada. Sobra el tiempo y por eso muchas veces los padres creen que deben llenarlo con actividades. Pero, ¿es correcto eso? ¿Cómo debemos actuar?

Los cambios de hábitos los pueden desorientar ya que las estructuras son importantes mientras el niño está creciendo.

Algunos especialistas aseguran que hay que hay que fomentar los deportes porque desgastan energía y son buenos para la psicomotricidad. También afirman que los juegos de mesa son beneficiosos porque ayudan al uso de la mente.

En las vacaciones el tiempo es más relajado pero a veces también es el momento de estrés de los padres que no saben qué hacer con sus hijos.

¿Cómo deben actuar los padres frente al fin de las clases? ¿Son importantes las rutinas? ¿Hay que mantenerlas? ¿Cómo pueden manejar los adultos el estrés de las vacaciones? ¿Cómo se puede lograr una amena convivencia?