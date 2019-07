Talvi quiere llegar al balotaje, maneja cinco nombres para su compañero de fórmula y pretende formar una coalición con Lacalle Pou y Mieres

"Espero que los partidos más chicos queden marginados a votaciones mínimas. Quiero un sistema de partidos potentes y estables, no fragmentado y que haga el país ingobernable", agregó.

Tras las elecciones del domingo, la interna colorada eligió al candidato del sector “Ciudadanos” como candidato único para octubre. Ernesto Talvi obtuvo el 53,7 % de los votos y en sus primeras declaraciones a la prensa dijo que su sector fue creciendo gradualmente, que recibió la llamada del presidente Tabaré Vázquez la misma noche del domingo y ahora se presta a definir la fórmula para octubre.

¿Hay posibilidades de formar una coalición opositora? ¿Cómo se para el Partido Colorado ante los otros partidos? Abordamos el tema junto a Ernesto Talvi.

Nuestra democracia está fuerte. El gesto de Vázquez de llamar a todos los ganadores fue republicano: el presidente se puso a la orden para la transición.

Manini Ríos dijo que a él no le interesa una coalición tampoco. Tengo cuestiones con dichos y actitudes de Manini: oxigenar la democracia, decirle canalla al presidente, el tema de los inmigrantes. Hay cosas que dice que no me gusta.

Estamos trabajando con el Partido Nacional y el Partido Independiente para generar un proyecto alternativo al partido de gobierno. Esos tres partidos tienen trayectoria, representación parlamentaria, programas de gobierno y de país, y tienen equipo. Esos partidos pueden asegurarle al país una coalición político que le dé al país confiabilidad y respaldo.

Con Lacalle Pou tenemos un matiz. Cabildo Abierto y el Partido de la Gente no tienen representación parlamentaria obtenida con votos. Yo creo que tenemos que empezar con los partidos que ya tienen representación parlamentaria, y entre los que tenemos grandes coincidencias.

En octubre, cuando estos partidos nuevos y ocasionales tengan representación, ahí podremos ver la compatibilidad: pueda que no haya compatibilidad en la manera de pensar.

Quiero trabajar para que este grupo de tres partidos logre más del 50 % y un buen proyecto. A partir de marzo nos espera un desafío enorme y tenemos que tener gobernabilidad.

Amorín y Sanguinetti ya dijeron que el que decide sobre la fórmula es el nuevo líder del Partido Colorado luego de que hablaran los votos, me dieron totalmente la derecha.

Mis votos son exbatllistas que vuelven, frenteamplistas desencantados y blancos que no dejan de serlo, pero que ven en este proyecto transformador y moderno la mejor propuesta de transformación que el país necesita. El Partido Colorado vuelve a ser un arcoíris que convoca a gente de todos lados.

Mi compañero de fórmula debe ser una persona de gran integridad, una persona que debe estar enormemente capacitada para el cargo, un gran articulador. Además, debe potenciar la fórmula. Vamos a octubre a buscar un lugar en el balotaje. Y la gente de los otros sectores debe sentirse cómoda con la persona elegida.

Le pedí a círculos pequeños de gente que pensara nombres. Tuve una lista larga. Hoy hay cinco nombres: tres mujeres y dos hombres. Ni las personas involucradas saben que están en esas listas. Hay un mandato de renovación, eso lo pidió la gente cuando votó. Pero vamos a cumplir con eso de forma tal que las otras corrientes del partido estén satisfechas.

Le vamos a presentar al país un proyecto que tiene el espíritu del primer batllismo: renovar, vanguardista y moderna. Tenemos muchas más coincidencias con Lacalle Pou y Mieres que diferencias. Hay una nueva generación de líderes. Espero que los partidos más chicos queden marginados a votaciones mínimas. Quiero un sistema de partidos potentes y estables, no fragmentado y que haga el país ingobernable.

Espero que lleguemos a octubre con lo más parecido a un acuerdo programático, al menos en educación, economía, seguridad y medioambiente. Luego, que la gente elija quién quiere que lidere ese proyecto alternativo. Es casi como una ley de lemas.