"Vinculear": el nuevo libro de Cecilia Cé y una propuesta "para desafiar el consumo pornográfico"

"Hoy por hoy, el sexo ya no es el punto de llegada de las relaciones amorosas. El sexo es el lugar de partida de los vínculos, con fines afectuosos, románticos o no. Que el sexo se haya vuelto un fin en sí mismo no significa que la otra persona no tenga valor. Vinculear busca devolverle la importancia y el lugar que ocupa al otro, y devolverles a estos encuentros la emoción que tienen".

La sexóloga llegó a Uruguay a presentar su espectáculo "Beer&Sex Night", un show que combina sexo, ciencia y humor con lenguaje directo y descontracturado. Una charla que apunta a derribar mitos y promover el ejercicio de la sexualidad plena, consensuada y segura, que ya presenciaron más de 25 mil personas. Con humor, espontaneidad y empatía, Lic. abordará cuestiones de anatomía, estimulación femenina y masculina, respuesta sexual, orgasmo y posiciones sexuales."