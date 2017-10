Sendic declaró ante la Justicia: “Quedó claro que él no era dueño de Ancap y que no tomaba las decisiones solo”

Los abogados del exvicepresidente dijeron que lo único que puede juzgarse si estuvo ajustado a derecho o no es el tema de las tarjetas corporativas.

El exvicepresidente de la República y expresidente de Ancap, Raúl Sendic, declaró ante la Justicia por la causa que investiga el caso Ancap. Abordamos los detalles junto a sus abogados, Gumer Pérez e Ignacio Durán.

Ignacio Durán

Tuvimos el miércoles la audiencia de Coya, que demoró más de siete horas. Y ayer la de Sendic. Se tocaron todos los temas, quedaron despejadas todas las dudas. Ahora el fiscal Luis Pacheco tendrá que tomar una decisión.

Gumer Pérez

Capaz que el haberse descomprimido un poco la situación política llevó a que él estuviese un poco más distendido. Pero él declaró con tranquilidad. Él nunca iba a utilizar los fueros parlamentarios.

Es una denuncia política. El propio Sendic se dio cuenta y dijo lo que dijo.

Ignacio Durán

Él se sintió más cómodo en un ámbito que para él no es el natural, como es un juzgado. Había más de 15 abogados, en representación de la oposición, que le preguntaron en buenos términos, no en tono imperativo. Lo que está puesto en tela de juicio es su gestión, no cuestiones sobre delitos. Se sintió más cómodo ahí que en la TCP o en la Jutep.

Gumer Pérez

La denuncia presentada es hecha por políticos. Pero también tiene una connotación política. Ayer quedó claro que Sendic no era dueño de Ancap y que no tomaba las decisiones solo, sino con todo el directorio. Las decisiones que tomaron Sendic, Coya o Martínez fueron respaldadas por el directorio, avalando lo que se decidía.

Ignacio Durán

Ahora estamos más que nunca convencidos que en el foco de la cuestión va a estar el tema de las tarjetas corporativas, porque es el único punto en el que uno puede decir si lo que hizo Sendic estuvo ajustado a derecho o no. Y nosotros ahí creemos que sí, porque él rindió las cuentas.

Hay un desorden interno tan grande en el área de Ancap que debe controlar las cuentas que Jara inició una investigación administrativa. Y ese dato no fue considerado por la Jutep, donde creemos que hubo un apresuramiento.

Gumer Pérez

Esto no está centrado en la figura de Sendic. Cada una de las denuncias que se fueron presentando tiene sus explicaciones, que prácticamente las ha dado el directorio en pleno.

A la población se le fue brindando una información errónea. Los números no mienten, sino los que hacen los números. En todas las negociaciones más importantes de Ancap siempre participó el Ministerio de Economía y Finanzas.