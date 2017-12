“Si quitaran todo el Corredor Garzón, estaríamos más que felices. Parece que a la IM no le importan las vidas que se perdieron”

La Intendencia de Montevideo eliminará 700 metros del polémico Corredor Garzón. La obra se realizará a la altura de la plaza Colón: una zona comercial por excelencia y donde convergen una importante cantidad de ómnibus urbanos y suburbanos.

¿Este cambió mejorará la circulación en la zona? ¿Qué balance hacen los vecinos sobre este anuncio? Abordamos el tema junto a Gianela Gorfain, vocera de la Comisión de Vecinos Afectados Por El Corredor Garzón y Terminal Colón.

Buscamos seguridad y reducir los tiempos de viaje, pero no con esta media, que no hará ni una cosa, ni la otra. Si quitaran todo el corredor, estaríamos más que felices. Desde el principio planteamos que el corredor no servía y que no cumplía sus funciones.

Consideramos que esta medida puede hasta perjudicar, porque cuando arreglás algo hay que arreglarlo de raíz, no emparcharlo.

No queremos que sigan en el ensayo y el error y nos tomen de conejillos de indias: ellos hacen las cosas y luego ven qué pasa. Nosotros queremos el bien para todos, no tenemos ni caprichos, ni propuestas.

Cuando hablan del corredor parece que no les importan las vidas que se perdieron, solo piensan en mejorar el tiempo.

No nos pueden obligar a tomar el ómnibus donde ellos quieren. Si no nos reciben y escuchan los planteos de los 3.500 vecinos… Ahora vamos a hacer una nuevamente una asamblea para tomar la decisión de cortar el corredor si no nos escuchan. Queremos el bien para la comunidad. No percibimos un sueldo por esto ni tenemos intereses políticos.