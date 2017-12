Sindicato Policial reclama revisar protocolo que se aplicó en el caso del policía que se suicidó delante de su familia

Un efectivo policial de 33 años, asignado a la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo, se quitó la vida el pasado viernes dándose dos disparos con su arma de reglamento. El policía se quitó la vida delante de su pareja y su hijo. Este caso refleja la realidad de un sector que tiene los índices más altos en materia de suicidio, además de violencia doméstica y divorcios.

Abordamos el tema junto a Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom).

El funcionario se suicidó el mismo día que asistió a la consulta. Si después de esa consulta decide hacer eso… algún signo de alerta debe haber emitido. El ministerio ya dijo que iba a iniciar una investigación administrativa.

Queremos que se investigue para saber si hubo alguna falla en el protocolo de atención al compañero. Un compañero que va a pedir ayuda o muestra algún tono de alarma sobre su ámbito familiar, con problemas emocionales o de angustia, se le retira el arma por una cuestión de seguridad propia: eso es parte del protocolo.

Hay psiquiatras de guardia. La clínica de estrés del hospital puede sacarle el arma. Es raro que después de esa consulta se haya suicidado, es raro que no haya habido signos de alerta.

Para que un funcionario vaya y diga que se siente angustiado, ya sabe que pueden retirarle el arma. Cuando eso ocurre, se le crean problemáticas, sobre todo económicas, porque ya no puede hacer servicio de 222, no puede andar en transporte público, y así varias cosas. Pero no en todos los casos les tienen que retirar el arma. Nosotros queremos trabajar en la parte preventiva y que pedir ayuda no traiga problemas.

Donde se falla es en la prevención. Es triste que dado este se remueva y se vea que algo está mal hace mucho tiempo. Tenemos todo un cambio muy profundo para hacer en la parte de atención psíquica.