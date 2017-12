La segunda semana de Agustina en su aventura por Sudamérica

La segunda semana ha sido bien diferente de los primeros días. Pasar algunos días en Curitiba y luego 6 más en la gran selva de cemento es un cambio bastante radical para un viaje a 14km/hora. Pedalear en una metrópolis es toda una aventura. Ayudan las ciclovía que el anterior prefecto de San Pablo promovió. Lo difícil es que en varios puntos peligrosos no hay, o no están resueltas y los conductores en autos no son nada atentos.

Paseos, encuentros, fiestas, conferencias, entrevistas y reuniones fueron los agitados planes de esta última semana en una de las principales capitales del mundo. Es fascinante la movida cultural y diversidad de propuestas que tiene, e igual de intensa. Valió la pena dedicarle unos días y vivir algunos de los cientos de programas que ofrece todo el tiempo.

Cada desembarque en las casas de quienes nos reciben es casi como una colonización. Cada una cae con, al menos, tres alforjas, una mochila, más la bici y el equipamiento de camping. Siempre lo primero que nos ofrecen es agua, una ducha y lavarropas, que sin dudar aceptamos con gusto.

En San Pablo también nos dividimos en tres casas para que la colonización no sea tan extrema. Con Sofi nos quedamos en casa de Andrés y Lili, una pareja de ecuatorianos tan amigables y divertidos que era un placer volver “a casa” luego de cada intenso día, a cenar juntos, compartir historias, fotos, videos y muchas risas. Con tanta calidez, nos arreglamos perfectamente los cuatro con nuestras 5 bicicletas en el diminuto apartamento, cambiando la circulación a living, comedor y espacio de dormir según el momento del día.

En estos días hemos conocido a varias Mujeres Transformadoras, una más inspiradora que la otra.

-Tisa. Artista, bailarina, co-fundadora de la Bicicletaria Cultural.

-Lais Mello. Cineasta, comunicadora, productora, periodista y educadora. Integrante de Cinesol.

-Henny Freitas. Periodista, activista permacultora y educadora ambiental. Co-fundadora de Casa Latina y Rede de novos parques.

-Juliana Russo. Ilustradora. Integrante de Cidades para pessoas.

-Elissete Leite Garcia. Psicóloga, psicodramatista, comunicadora social. Creadora del método Tatadrama.

Una buena charla sobre el escenario actual en Brasil con Luciene Quel y Hector Vigliecca completaron la interesante e intensa aventura cultural en la ciudad de cemento.

El día que retomamos la ruta avanzamos en tren hasta Moji das cruces. Una vez más fue sorprendente pasar por un sinfín de barrios hasta llegar a algunos tramos verdes.

Con muchas ganas de volver a pedalear nos dirigimos a Bertigoa. Paramos a pocos kilómetros de la partida a comprar frutas, luego por una combi. Eran Rafa y Renata con su familia que nos vieron pasar mientras almorzaban y querían invitarnos a tomar un café a su casa ‘Olho del agua’. En su soñada casa en el campo, el café de la tarde se extendió entre juegos, músicas y charlas hasta el siguiente mediodía.

Ahora si dispuestas a bajar a la costa arrancamos para encontrarnos pronto con una llovizna y niebla constante. Cuando la visibilidad quedó demasiado limitada paramos a resolver qué hacer en una parada de camiones y monumento, que al rato de llegar también comprobamos era santuario y lugar de macumbas.

Con cada vez más lluvia y niebla decidimos seguir los 15km de bajada en bloque para que los autos nos vean y deban frenar. Finalmente lo más molesto fue la lluvia, porque al rato dejamos la niebla atrás. Así llegamos, con frío pero tranquilas, a encontrarnos con Carlos quien nos ofreció una casa con probablemente la mejor ducha caliente que he tenido y para completarla traernos luego una pizza y algo para el desayuno. Las ganas de agasajarnos de la mayoría de las personas que conocemos siguen sorprendiéndome y es de lo más reconfortante.

Seguimos pedaleando en esta intensa aventura en la que ya está casi comprobado que un día equivale al menos por tres.