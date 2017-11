Tras denunciar públicamente la estafa de la “Reina de la noche”, Ayelén Lara tendrá su cumpleaños de 15

El caso de Ayelén Lara se hizo viral en pocas horas. Su familia fue estafada por una mujer que organizaba su fiesta de 15, y la denuncia pública destapó decenas de estafas similares. La estafadora, cuya empresa es conocida como “Reina de la noche”, ya suma 50 denuncias en su contra.

Abordamos el tema junto a Ayelen y a su abuelo Enrique Fernández.

Enrique Fernández

La entrega de dinero fue en octubre del año pasado. Se acordó una promoción del precio total del evento que iba a ser de 160.000 pesos, que se dejaba en 112.000 pesos por el pago contado. La señora era muy simpática y el custodia también Todo iba funcionando bien: nosotros hacíamos seguimiento del tema. Fuimos a ver varios salones y todo iba bien

En diciembre ella tuvo un problema con su esposo. Según testimonios del cantinero del club donde se hacen los eventos, a partir de abril se empezó a caer el sistema de organización. Se cayeron tres cumpleaños más. El último ya se realizó a los empujones.

Lo nuestro fue algo que no fue premeditado por nosotros. No íbamos a hacer la denuncia porque considerábamos que las cosas ya estaban jugadas. El tema se hizo viral a través de la declaración de la madre de una amiga de ella, que habló en las redes. Y a eso se le sumó la sensibilización de todo el mundo. Ahí saltó la cuarta denuncia, que fue la nuestra. De esa forma, al Justicia tomó parte.

Le están haciendo el trámite que la Justicia considera que corresponde: ella ahora está emplazada. Supongo que se harán las investigaciones pertinentes y le darán al tema el curso que corresponda.

No tenemos un interés personal en el tema. Ella también es madre: tiene dos niñas. No debería haber embromado a una joven, y menos en un evento tan importante como es su fiesta de 15 años.

Vino quejándose de que la habían acusado de estafas que ella no había cometido, que habían puesto a sus hijas en una publicación. Estaba en una situación de nervios extrema. Nosotros le dijimos que no le íbamos a hacer problema por algunos defectos del servicio, que no era una fiesta millonaria. Le dijimos que veíamos la situación en la que estaba, que queríamos que ella estuviera bien, que íbamos a ser solidarios con ella y la íbamos a acompañar. Dejó pasar cuatro días y ahí nos habló llorando. Ella estaba ejercitada en hacer caer eventos, nos dimos cuenta de eso.