Una nueva etapa para Juanchi Hounie en FM Del Sol: “Fue muy difícil dejar el nombre Suena Tremendo”

Los inicios de Juanchi en La Tele y el éxito de La Columna de la Gente:

Yo entré de casualidad a Día Perfecto, estaba equilibrado, había tres hombres y tres mujeres. Me había casado y me estaba yendo de viaje, estaba sin laburo. Al final me llamaron y me dijeron: quedaste, vas a tener alguna participación. Yo no conocía a nadie, entre ellos por una u otra cosa se conocían. Era al principio como sapo de otro pozo.

De hecho hasta la columna que yo tenía no estaba ni definida, al principio era de tecnología. Al final dije, yo me voy a plantar y esta va a ser la columna demagoga y con Luquitas Pintos y Martín Angiolini empezamos a darle vida y ese chiste terminó quedando. Y hoy ya vamos como 245 programas y robando.