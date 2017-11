Vigil sobre Viglietti: “¿Le seguiste tocando la guitarra a los 40 muertos de nuestra dictadura y aplaudiste a las actuales?”

Mercedes Vigil vuelve a estar en el centro de la polémica. Sus palabras sobre la obra de obra de Daniel Viglietti el mismo día de su muerte, generaron críticas desde diferentes ámbitos y disparó una juntada de firmas para que le retiren el título de Ciudadana Ilustre de Montevideo.

¿Se arrepiente de sus dichos sobre Viglietti? ¿Qué opina sobre las más de 20 personas que firmaron para que le retiren ese reconocimiento?

Mis amigos saben que me estoy mudando y saben que estoy fuera de las redes. Si sos operador político y cantante, tenés que fumarte durante toda tu vida y posvida el que te juzguen.

Fue casualidad, no fue pensado: no sabía que había fallecido ahí. Si lo hubiera dicho a la semana siguiente, hubiera tenido la cuarta parte de micrófono.

La gente, los jóvenes, está harta. Yo puedo ser la hija de Viglietti, a quien respeto como persona. Yo empiezo a recordarme por el “No” en el 80, la efervescencia de los 85. Que tengas 80 años y que la gente te siga definiendo y vos encuentres toda la razón de toda tu vida en los años de dictadura… me parece absurdo y poco lógico. Los jóvenes están hartos de eso.

Yo no puedo definir si Viglietti era o no un convencido. Ser operador político significa operar para que determinado sistema político y de Gobierno impere. A veces le errás como en el caso de Viglietti y es una dictadura. Cuando empecé a viajar por el mundo y me empezaron a invitar determinados operadores políticos, que seguían diciendo que vivir en Cuba con 20 dólares era fantástico… yo le dije a Mario Benedetti que no me parecía lógico que estuviera sentado en el Mediterráneo escribiendo y que le dijera maricones a los que escapan. Vos podés decir que Viglietti era un convencido… de joven creo que sí lo era.

Cuando vos empezás a mentir, y lo hacen todos los Gobiernos totalitarios, la cosa se desfleca. Que hubiera dos o tres generaciones que nos dijeran que detrás del Muro de Berlín se vivía en un paraíso… era entendible, porque nosotros no podíamos ver lo que pasaba. ¿Le seguís tocando la guitarra a nuestros 40 desaparecidos y aplaudís a las dictaduras de ahora?

Te puede parecer fantástico que enviemos a la Catalina a recorrer el mundo… pero si estuviera en la situación, como la están muchos uruguayos, de poder comprarse medicamentos… no me parecería simpático.

La ciudad de Montevideo nos pertenece a todos. No le voy a hacer el agravio al intendente o a los ciudadanos de Montevideo de creer que están trabajando en esto. Siempre hay grupos de fascistas: y esos son los que proponen esto.