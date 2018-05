Yamandú Orsi: “A veces es bueno que los políticos digamos lo que sentimos”

Este miércoles se manifestaron un grupo de vecinos en la ruta interbalnearia a la altura de Neptunia en reclamo por mayor seguridad, luego del asesinato de una vecina de 45 años en una rapiña. Según Fundapro, mayo es el mes con mayor registro de homicidios en Uruguay desde 1980 a esta parte: 43 casos. En lo que va del año hay la misma cantidad de homicidios que hubo en 2005.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se manifestó en este sentido a través de un tuit:

Hoy es un día oscuro, triste. Una trabajadora de mi barrio fue asesinada en una rapiña. Confieso que me cuesta ser del todo racional en estos casos. La rabia y la impotencia me dominan. Algo tengo claro: Acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe

Orsi reconoció que su análisis “es muy poco académico”, pero que se dejó llevar por el dolor al enterarse de la noticia, ya que conocía a la víctima.

“Yo voy a la Ancap de Pinamar, ayer cuando vi la foto me di cuenta de quién era y uno en ese momento no es del todo racional, aunque lo pensé y lo puse con total convencimiento. A veces es bueno que quienes estamos en la actividad política digamos lo que sentimos”.

“Hay gente para quien la vida no tiene valor y a esa gente yo la tengo del otro lado. A mí lo que me indigna es aquél para el que la vida del humilde no vale nada. Hay gente que no quiere a los demás o que tiene odio para con el otro”.

“Hay gente que no le importa si hay cámaras o no y entran a cara descubierta, tampoco si van presos o no, hay un nivel de perversidad fruto de una situación que los llevó a eso y eso es lo que más me impacta”.

“Tampoco hay que exagerar y es cierto que la Policía responde. Yo no entro en el simplismo de decir “esto es culpa del ministro” porque no sirve para nada. Da la sensación de que todo lo que hacemos se queda corto aunque me consta que hay esfuerzo”.

“Sí es novedosa la violencia de un sector minoritario de la sociedad que no le alcanza con quedarse la plata del otro. El cambio cultural al que asistimos es terrible. No es un tema de clases, para mí hay gente que es mala gente”.