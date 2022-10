Comisión del Senado estudia proyecto de ley sobre paridad de género

¿Cómo es la participación de las mujeres en el sistema político? Conversamos con la Senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, y la Senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, quienes hablan sobre el proyecto de ley sobre paridad de género -impulsado por Rodríguez- que actualmente estudia la Comisión del Senado.

Rodríguez aseguró que este proyecto de ley de paridad "no es para las mujeres como maliciosamente se dice; es para el sexo subrepresentado” y añadió que mujeres preparadas hay "muchísimas", pero lamentablemente se quedan por el camino. "No tenemos oportunidad", lamentó.

Sobre el tema, agregó: "Las mujeres están, las mujeres quieren participar. No tenemos las oportunidades porque nos resulta muy, muy difícil (...) Acá no estamos hablando de méritos ni de capacidades, acá estamos hablando de oportunidades, y no tenemos oportunidades".

“Yo llegué, pero no quiero que otras mujeres tengan que hacer el sacrificio que hice yo para llegar", dijo.

Por su parte, Nane comentó sobre la historia de la participación de las mujeres en el sistema político en Uruguay. "Hay que entender de donde partimos y en qué condiciones llegamos hoy", expresó.