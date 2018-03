¿Qué eligieron Pati Wolf y Orlando Petinatti cuando quedaron sin salida?

La pregunta que le hicieron a Patricia fue sobre su historia de amor con su novia Agustina. La instaron a elegir entre tres películas de Hollywood la que mejor definía su historia. Entre Titanic, Loco por Mery y 50 Sombras de Grey, la modelo y comunicadora se quedó con “Loco por Mery” y explicó por qué: “Es una de mis películas preferidas para empezar. Lo mío de ahora es un amor adolescente, es un amor loco”.

A Petinatti le pusieron una prueba más dura y lo obligaron a elegir a un compañero de conducción en Malos Pensamientos, el programa que conduce en radio desde hace 28 temporadas. Tuvo que elegir entre Raúl Sendic, Gonzalo Cammarota o el Pato Celeste. “Está difícil, pero creo que el Pato Celeste va a empezar haciendo radio y va a terminar haciendo negocios y no me voy a entrar. Gonzalo ya tiene un programa, que siga donde está. Raúl Sendic me viene bárbaro, porque no va a hacer nada y el programa va a seguir siendo exitoso”.

También hubo tiempo para charlar de todo un poco, en especial del casamiento de Patricia y Agustina: