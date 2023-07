El nuevo régimen para las certificaciones médicas en el Estado causa "un malestar generalizado en la función pública", dijo José López

Esta semana y más de un año después de que los cambios en el régimen de certificaciones médicas fueran votados en el Parlamento, el Poder Ejecutivo reglamentó vía decreto el nuevo esquema de licencia por enfermedad. Los trabajadores públicos tendrán nueve días al año de licencia por enfermedad cobrando el 100% de la remuneración y a partir del décimo día cobrarán el 70%. Para conocer la postura contraria del sindicato y las acciones que preparan. Recibimos a José Lorenzo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de funcionarios del Estado.

En ningún momento se discutió el tema de este nuevo régimen de estas certificaciones médicas. Cuando nos enteramos de que este decreto estaba caminando preguntamos y la respuesta es que se había precipitado y que el presidente del Codicen y el ministro del Interior hablaron con el presidente porque entienden que los recursos que no se han dado en la rendición de cuentas lo pueden tomar de este régimen.

La ley establece excepciones, con enfermedades oncológicas o tratamientos complicados. Lo que dice el decreto es que primero se le va a descontar y, después, si el trabajador reclama, se le devuelve la plata. No se ha visto una cuestión de estas características. Demuestra que el objetivo de esto no es terminar con los abusos, como decían, sino recaudar fondos que el poder ejecutivo no colocó en la rendición de cuentas para cubrir los baches.

Hay un tema central, se ha querido comparar esto con lo que pasa en la actividad privada. El 80% de los convenios colectivos tiene disposición de la diferencia entre lo que paga el BPS la para la empresa en el marco de los convenios colectivos.

Hoy estanos presentando este recurso, que estamos presentando firmas y me ha sorprendido de compañeros nuestros del PN que se han puesto la propuesta al hombro. Esto está generando un malestar generalizado en la función pública.

Va a haber un presentismo patológico.

están surgiendo dos fenómenos que terminan siendo complicado.

1- el salario que tienen los trabajos estatales es muy bajo y van a trabajar enfermos. Eso genera un rebote.

En rocha se hubo una propuesta como esta, as compleja.

Bajaron las licencias médicas, pero se toman otras licencias para que no les descuenten.