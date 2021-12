Llega una historia impactante a las noches de La Tele: la usurpadora

Muy pronto viviremos una historia de amor, odio, pasión, usurpación e intriga que convertirá a dos hermanas gemelas, tan idénticas como diferentes, en las más íntimas y peores enemigas.

Aunque siempre anheló convertirse en la primera dama, ahora que ostenta ese lugar Paola Miranda no logra sentirse feliz. Su relación con el presidente Carlos Bernal es mínima, no soporta a Emilio, su hijo (fruto de un matrimonio anterior) y apenas puede relacionarse con Lisette, la única y conflictiva hija que tuvo con él. Además acaba de enterarse que Arcadia Rivas de Miranda no es su madre biológica, sino que la adoptó. Consternada y queriendo conocer sobre su familia, Paola contrata a un investigador que descubre un detalle revelador: Olga Doria, su madre biológica, tiene otra hija, Paulina Doria. Se trata de su hermana gemela; con quien la madre decidió quedarse al nacer, mientras que a Paola la dio en adopción.

Este hallazgo motiva a Paola a armar un plan tan perverso como facilitador para que ella pueda alejarse de todos e iniciar una nueva vida junto a Gonzalo, su amante: buscará a su hermana gemela y le ofrecerá ocupar su lugar durante dos semanas, a cambio de una atractiva suma de dinero que sabe a Paulina le resolverá un gran problema que padece su Fundación. Una vez que comience la farsa, con la complicidad de Manuel -jefe de servicio de la residencia presidencial-, y en el marco de los festejos del Grito de la Independencia, un sicario acabará con su vida… y de esa forma eliminará a la “falsa Paola”, otorgándole la libertad que la verdadera Paola necesita para iniciar una nueva vida. Ese acto constituye además para Paola una venganza legítima -desde su perspectiva-, contra esa hermana que resultó ser “la elegida” por su madre y la que cree que tuvo la vida feliz que a ella le privaron.

Tanto Paola como Paulina estarán atravesadas por esta historia de amor, odio, pasión, usurpación e intriga que convertirá a dos hermanas gemelas, tan idénticas como diferentes, en las más íntimas y peores enemigas.