El miércoles a las 22:45 llega a La Tele “Ojos sin culpa”, una nueva serie de Globo que te dejará sin aliento

La historia se centra en un thriller psicológico en el que la tensión está presente de principio a fin.

Nadie sospecharía del joven Edu: guapo, inteligente, sensible y novio entregado. Pero esa imagen solo es una máscara que esconde su asombrosa personalidad: un peligroso psicópata, autor de una serie de asesinatos que intrigan a la policía. Un criminal frío y calculador, que mata por puro placer. Para desafiar a los investigadores, Edu deja pistas, creando un tenso juego psicológico. Descubrir su verdadera identidad y la forma en que ejecuta sus crímenes será una cuestión de honor para la policía. Con Bruno Gagliasso, Débora Falabella y Marcello Novaes.

La serie Ojos sin Culpa es un thriller psicológico en el que la tensión está presente de principio a fin. Una trama de crímenes y suspenso cuyo gran misterio es descubrir cómo funciona la oscura mente de un asesino en serie.