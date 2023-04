Alan Maturro: "No quiero ser mufa, pero creo que vamos hacer un buen Mundial" Sub 20

El defensor uruguayo del Genoa de 19 años expresó que "con el grupo que se formó vamos a estar bien" y afirmó que siempre hay que pelear por el título.

Ante su llegada a Europa, el futbolista indicó que mejoró en su juego y que "la cultura de entrenamiento" es diferente. Maturro dijo que en el Genoa "está feliz". Sin embargo, "está un poco bajoneado" ante la falta de minutos en el equipo. "Ahora que estoy acá me pongo en el lugar de los jugadores que cuando yo estaba en Uruguay y leía que entran en depresión, que se quieren volver, me pongo en ese lugar y es díficil; me imagino para los padres, para los hermanos que vienen y dejan todos la familia y amigos".

Por otro lado, el defensor de 19 años contó que habló con el DT del Genoa, el histórico jugador italiano Alberto Gilardino, quien le dijo a futbolista que ahora necesita futbolistas con experiencia por el momento en el que se encuentra el club y que lo necesita preparado para la próxima temporada.