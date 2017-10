Buena noche de ritmo libre para Jey Mammon

Bailó junto a Laura Oliva en defensa de la diversidad sexual y obtuvo el mejor puntaje de la noche mientras Mica Viciconte y Jorge Moliniers no llegaron a buen puerto con su ritmo egipcio.

Este jueves 12 de octubre, tres parejas se presentaron en la pista de ShowMatch. Con una coreo en defensa de la diversidad sexual, Jey Mammon se llevó el mejor puntaje.

TYAGO, MEJOR CANTANDO QUE BAILANDO

Marcelo dio comienzo a la segunda noche de ritmo libre y la primera pareja en salir a la pista fue Tyago Griffo y Barby Silenzi, quienes realizaron una coreografía titulada “Noche latina”, en la que Tyago sacó a relucir sus virtudes de cantante. En la previa, Barby desmintió estar embarazada y Gladys “La Bomba Tucumana”, que estuvo en el estudio acompañando a su hijo, volvió a recordar su difícil infancia y disparó contra su hermana. “Tyago canta muy bien, pero bailó poquito. Quizás me faltó una sorpresa al final”, sostuvo Ángel De Brito (6). “No me gusta cuando bailan alejados de la pista. Anduvieron por ahí”, consideró Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto). “No me brindaron ni show ni entretenimiento. La parte en los camarines se vio un poco desprolija. No me gustó”, desaprobó Moria Casán (5). “Parece un cumpleaños en el que se cortó la luz. La parte del camarín les sacó energía. Yo reformularía todo”, sugirió Marcelo Polino (4). Total: 15 puntos.

JEY, EN DEFENSA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

En segundo turno, Jey Mammon salió a la pista junto a Laura Oliva para hacer una coreografía basada en la defensa de la diversidad sexual. “Ojalá esto sea una semilla para que toda la gente pueda vivir su vida libremente”, comentó antes de la coreo. Luego, De Brito (7) dio el visto bueno: “Toda la coreo tuvo sentido. Hubo baile, acrobacia y mucho vestuario. A mí me gustó mucho, salió lindo”. Pampita (voto secreto) opinó: “Me encantó el despliegue. Me faltó un poco de fuerza en Jey a la hora de bailar, pero me emocionó mucho”. Moria (10) felicitó a Jey: “Me encanta que tengas un real sentimiento sobre la diversidad. La mayoría de la gente vive desdichada porque no sale de sus propios prejuicios. Se notó tu sentimiento y tu emoción”. En tanto, Polino (8) completó un gran puntaje: “Fue una grata sorpresa, aunque en el baile los traicionó un poco la emoción”. Total: 25 puntos.

Viciconte4 Viciconte3 Viciconte2 Viciconte Tyago3 Tyago2 Tyago La Bomba Jey5 Jey4 Jey3 Jey2 Jey

MICA NO CONVENCIÓ AL JURADO

Por último, Mica Viciconte y Jorge Moliniers optaron por una temática egipcia. En la previa, Mica se cruzó una vez más con La Bomba, quien se encontraba en la barra aledaña al estudio. “Me encanta que estés en el Bailando, Mica, pero en este caso no me convenciste. Te faltó fuerza en el baile”, arrancó la ronda de devoluciones De Brito (4). “A Mica se la ve más segura en la pista. Me parece que está creciendo a pasos agigantados”, rescató Pampita (voto secreto). “Esta chica me parece un hallazgo absoluto. Dice lo que piensa y no le importa nada. Pero la performance de hoy no terminó de explotar”, apuntó Moria (6). “Lo más parecido a Egipto fue la momia. Fue un embole, no me gustó nada”, cerró lapidariamente Polino (0). Total: 10 puntos.