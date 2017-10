Cierre semanal con cinco sentencias en el Bailando 2017

Este viernes 20 de octubre, Consuelo Peppino completó la ronda de ritmo libre y se conocieron las parejas que el próximo lunes deberán bailar el duelo.

UN CIERRE SIN TANTO CONSUELO

En el arranque del programa, Consuelo Peppino y Agustín Reyero completaron la ronda de ritmo libre con una performance titulada “La vida me sorprendió”, basada en el cambio que significó para ambos su participación en el Bailando. “Me gustó cómo contaron su historia, pero estuvo más o menos”, opinó De Brito (5). “Vi otras galas mejores de Consuelo. Me quedé con ganas de ver a la Consuelo de siempre”, coincidió Pampita (voto secreto). “Me ofrecieron mucha emoción, pero a Consuelo la vi perdida todo el tiempo. Su actitud es fantástica, pero hoy no me gustó”, comentó Moria (4). En tanto, Polino (7) rescató que “fueron emotivos pero no ostentosos”. Total: 16 puntos.